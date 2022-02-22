Признание Россией "ДНР" и "ЛНР": реакция украинских звезд

Возмущенные звезды прокомментировали "независимость" псевдореспублик.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Украинские звезды осуждают решение России о признании "независимости" псевдореспублик. В Сети возмущенные артисты делятся своими мыслями и выражают поддержку украинцам. Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию знаменитостей.

Мария Бурмака

Мария Бурмака / instagram.com/mariaburmaka

"Мы не знаем, каким будет следующее утро. Но скажу одно. Украина имела очень болезненную историю. Буквально вчера меморис нам показывал, какой ужас пришлось пережить в 2014. Уже 8 лет идет война и обстрелы, но на самом деле многие предпочитали это не замечать. Кто ездил на восток, тот видел разбомбленные дома и ужас войны, я среди таких, я видела и знаю… Что может быть страшнее того, что украинцы уже переживают в течение последних 8-ми лет, начиная с событий Революции Достоинства?. Будем биться и бороться. Никто не убегает и не паникует. Просто теперь врага и мы, и весь мир знает в лицо. Держимся вместе, друзья", – поделилась певица.

Юрий Горбунов

Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

"Страх и паника – лучшие союзники безумного карлика!!! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту – делает нас сильнейшими в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие!!! Слава Украине!" – поделился ведущий "Голосу країни".

Камалия

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

"Я ненавижу политику и стараюсь не вмешиваться в нее, но это меня взбесило: "Президент Байден выпустил указ сегодня, который запретит инвестиции, торговлю и финансирование так называемых "ЛНР" и "ДНР". Это издевательство, злая насмешка и оскорбительный поступок "нашего благодетеля" по отношению к нам. Они думают, что мы полные идиоты. О какой торговле, инвестициях и финансировании с ДНР и ЛНР идет речь? Кто из западных стран за последние 8 лет торговал, инвестировал или финансировал ДНР или ЛНР? Тогда к чему это лицемерие? Кому нужны такие санкции? Америка делает вид, что поддерживает нас, а на самом деле заманивает нас защищать Европу ценой украинских жизней, а сами сидят в стороне и помогают нам "такими" санкциями. Мы должны понимать, что у нас нет друзей и защищать Родину нам придется самим", – заявила певица.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

"Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!" – написала ведущая.

Алексей Суханов

Не остался в стороне и известный телеведущий Алексей Суханов, который с начала военного конфликта на Востоке переехал жить из России в Киев. Недавно знаменитость официально стала гражданином Украины.

Алексей Суханов / instagram.com/suhanov.official

"С сегодняшнего дня для меня больше не существует страны, где я родился, вырос, прожил до 2014 года… К сожалению, у меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения! Любые попытки обесценить это право — является признаком не только тирании, но и терроризма и не допустимо, когда подобное себе позволяет целая страна, претендующая на роль в мировой политике! Еще страшнее, когда мировые лидеры – вместо того, чтобы отстаивать святое право – все эти годы ласкали экстремистов, больных на имперскость, находящихся в плену лжи своих выдумок, иллюзий, ставших, благодаря слабости и беспозвоночности северных лидеров, комплексами, мешающими жить здоровым на психику людям, разрушают жизнь, судьбы, будущее… У меня больше нет прошлого, но есть настоящее – каким бы нервным оно не было — но в Украине, и будущее с Украиной... Украина была, есть и будет, кто бы что ни говорил... По крайней мере, для меня и в моей жизни! Слава Украине! Слава Героям, погибшим и ради светлой памяти и огромной человеческой чести которых мы должны сохранить Украину!" – написал телезвезда.

Екатерина Репяхова

"Наша страна не сдастся никогда! Потому что мы смелые, честные и независимые! С верой в лучшее!!" – поделилась жена и концертный директор Виктора Павлика.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева с детьми / instagram.com/ilonagvozdeva

"Если бы мужчины знали, как сложно этому миру даются люди - они бы никогда не затевали войну! В поддержку мира и жизни без войны #мирбезвойны. Господи, дай нам сил это пережить!" – написала хореограф.

Марина Боржемская

Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

"Я верю в добро, любовь и хороших людей. Верю в мир, который будет в каждом доме. От Львова до Донецка. Сейчас мы все находимся в очень сложной ситуации. Понимаю, что многим психологически тяжело переносить последние дни, когда информационное поле кипит огромным количеством новостей. Хочу призвать всех к спокойствию и благоразумию. Мы с вами украинцы, которые преодолеют все сложности. За дождем будет радуга. За ночью - день. Главное, идти вперёд и верить в мир, доброту и любовь. Именно они держат этот мир и не дают ему разрушиться. Именно они помогут в такие времена. Верим и боремся. С любовью в сердце.", — поддержала фитнестренер.

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