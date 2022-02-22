Признание Россией "ДНР" и "ЛНР": реакция украинских звезд

Возмущенные звезды прокомментировали "независимость" псевдореспублик.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Украинские звезды осуждают решение России о признании "независимости" псевдореспублик. В Сети возмущенные артисты делятся своими мыслями и выражают поддержку украинцам. Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию знаменитостей.
Мария Бурмака
"Мы не знаем, каким будет следующее утро. Но скажу одно. Украина имела очень болезненную историю. Буквально вчера меморис нам показывал, какой ужас пришлось пережить в 2014. Уже 8 лет идет война и обстрелы, но на самом деле многие предпочитали это не замечать. Кто ездил на восток, тот видел разбомбленные дома и ужас войны, я среди таких, я видела и знаю… Что может быть страшнее того, что украинцы уже переживают в течение последних 8-ми лет, начиная с событий Революции Достоинства?. Будем биться и бороться. Никто не убегает и не паникует. Просто теперь врага и мы, и весь мир знает в лицо. Держимся вместе, друзья", – поделилась певица.
Юрий Горбунов
"Страх и паника – лучшие союзники безумного карлика!!! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту – делает нас сильнейшими в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие!!! Слава Украине!" – поделился ведущий "Голосу країни".
Камалия
"Я ненавижу политику и стараюсь не вмешиваться в нее, но это меня взбесило: "Президент Байден выпустил указ сегодня, который запретит инвестиции, торговлю и финансирование так называемых "ЛНР" и "ДНР". Это издевательство, злая насмешка и оскорбительный поступок "нашего благодетеля" по отношению к нам. Они думают, что мы полные идиоты. О какой торговле, инвестициях и финансировании с ДНР и ЛНР идет речь? Кто из западных стран за последние 8 лет торговал, инвестировал или финансировал ДНР или ЛНР? Тогда к чему это лицемерие? Кому нужны такие санкции? Америка делает вид, что поддерживает нас, а на самом деле заманивает нас защищать Европу ценой украинских жизней, а сами сидят в стороне и помогают нам "такими" санкциями. Мы должны понимать, что у нас нет друзей и защищать Родину нам придется самим", – заявила певица.
Маша Ефросинина
"Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!" – написала ведущая.
Алексей Суханов
Не остался в стороне и известный телеведущий Алексей Суханов, который с начала военного конфликта на Востоке переехал жить из России в Киев. Недавно знаменитость официально стала гражданином Украины.
"С сегодняшнего дня для меня больше не существует страны, где я родился, вырос, прожил до 2014 года… К сожалению, у меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения! Любые попытки обесценить это право — является признаком не только тирании, но и терроризма и не допустимо, когда подобное себе позволяет целая страна, претендующая на роль в мировой политике! Еще страшнее, когда мировые лидеры – вместо того, чтобы отстаивать святое право – все эти годы ласкали экстремистов, больных на имперскость, находящихся в плену лжи своих выдумок, иллюзий, ставших, благодаря слабости и беспозвоночности северных лидеров, комплексами, мешающими жить здоровым на психику людям, разрушают жизнь, судьбы, будущее… У меня больше нет прошлого, но есть настоящее – каким бы нервным оно не было — но в Украине, и будущее с Украиной... Украина была, есть и будет, кто бы что ни говорил... По крайней мере, для меня и в моей жизни! Слава Украине! Слава Героям, погибшим и ради светлой памяти и огромной человеческой чести которых мы должны сохранить Украину!" – написал телезвезда.
Екатерина Репяхова
"Наша страна не сдастся никогда! Потому что мы смелые, честные и независимые! С верой в лучшее!!" – поделилась жена и концертный директор Виктора Павлика.
Илона Гвоздева
"Если бы мужчины знали, как сложно этому миру даются люди - они бы никогда не затевали войну! В поддержку мира и жизни без войны #мирбезвойны. Господи, дай нам сил это пережить!" – написала хореограф.
Марина Боржемская
"Я верю в добро, любовь и хороших людей. Верю в мир, который будет в каждом доме. От Львова до Донецка. Сейчас мы все находимся в очень сложной ситуации. Понимаю, что многим психологически тяжело переносить последние дни, когда информационное поле кипит огромным количеством новостей. Хочу призвать всех к спокойствию и благоразумию. Мы с вами украинцы, которые преодолеют все сложности. За дождем будет радуга. За ночью - день. Главное, идти вперёд и верить в мир, доброту и любовь. Именно они держат этот мир и не дают ему разрушиться. Именно они помогут в такие времена. Верим и боремся. С любовью в сердце.", — поддержала фитнестренер.
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