Признания про Данилко и слезы мамы: все подробности концерта Дмитрия Волканова в Киеве

Дмитрий Волканов

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Известный украинский певец Дмитрий Волканов собрал поклонников в МЦКИ "Октябрьский", выполнив программу "Тебя знайшов" на бис.

Традицию, присущую топ-звездам, а именно – начинать концерт с 40-минутным, а то и часовым опозданием – Дмитрий проигнорировал и появился на сцене уже через 17 минут после официального начала. К этому моменту часть аудитории (а это преимущественно женщины 30+) уже успела "подзарядиться" шампанским и более крепкими напитками в буфете.

Дмитрий Волканов

Свой концерт Волканов начал сразу с хитов - "Тебя знайшов", "Не зустріну", "Всі зорі з неба" - чем привел в экстаз партер и амфитеатр. Уже с первой песни некоторые зрители пытались подтанцовывать, однако после случившегося накануне случая за самыми эмоциональными зрительницами следили представители службы охраны и делали замечания, чтобы те все же держали себя в руках. Напомним, на первом из двух концертов одна из поклонниц Волканова схватила другую за волосы , потому что та перекрывала ей вид на сцену. Кстати, сам артист впервые прокомментировал эту ситуацию, которая произошла между его поклонницами.

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Дмитрий Волканов

"У нас здесь был бойцовский клуб на концерте. "Сестра Усика" начинает профессиональную карьеру. И ее первое сражение было на концерте Волканова. В принципе она справилась. Мне только ленивый не прислал это видео. Как я это прокомментирую? Ну я же не делал тот коньяк", — отшутился Дмитрий.

После короткого представления своих музыкантов (весь концерт артист отпел вживую, под живые инструменты) Волканов исполнил три коротких песни, которые сам с юмором назвал "глуповатыми". Одна из них – "Я не буду пити", клип на которую уже пересек в YouTube отметку в 1,7 млн просмотров. Кстати, во время выступления артист не сдержал своего же обещания и периодически наливал шампанское в бокал и даже угощал некоторых зрительниц в первом ряду.

Концерт Дмитрия Волканова

"А вы видели ту фурию, что со стаканом прибежала? Моя сладенькая. Она так хотела выпить, что колени посбивала", - прокомментировал с сарказмом Волканов одну из женщин, рванувшую из амфитеатра к сцене прямо во время его выступления, когда увидела, что тот угощает.

23-летний Дмитрий Волканов

Также артист приятно удивил серьезным и качественным исполнением двух композиций на французском языке - хита Шарля Азнавура и песни-визитки из известного мюзикла "Нотр-Дам де Пари".

Артист не давал ни себе, ни зрителям и минуты передышки — между песнями активно общался с публикой, и эти разговоры походили больше на стендап. В своих историях Волканов немного напоминал Андрея Данилко, который тоже начинал свою карьеру с монологов.

"Я спрашиваю маму, зачем ты кошачий корм покупаешь, у нас же кота нет. А она мне: "А, может, папа съест - макарон отварит, он там знает, как та карбонара выглядит", - шутил певец.

Дмитрий Волканов с мамой

Кстати, к своим поклонницам 23-летний Волканов обращался "Девушки", "Мои принцессы", "Зайки", хотя большинство из них годится ему в матери. К слову, родная мать артиста тоже присутствовала в зале - ей Волканов посвятил композицию "Мама" и потанцевал вместе на сцене, чем довел до слез. "А ну, не реви, у тебя же такой красивый макияж", - сказал певец маме. В этот вечер в партере присутствовали и другие родственники артиста — в том числе недавно вернувшаяся с трехлетней оккупации бабушка Дмитрия и видео встречи с которой он выложил в Сеть .

Концерт Дмитрия Волканова

Песню «Доню моя» артист, пока не имеющий собственных детей, посвятил родителям и военным, которые, к сожалению, сейчас не могут быть рядом со своими родными. «Благодаря нашим защитникам мы можем вот так собираться, за что им большая благодарность», — сказал со сцены Дмитрий Волканов.

В перерыве между исполнением собственных композиций Волканов пел припевы из репертуаров других исполнителей, в частности, хит Алены Омаргалиевой "Мужчина", "Я танцевала" Натальи Могилевской и "Жоржины" Натальи Бучинской. Под песню "Невеста" артист начал бросать свадебные букеты в партер, а под композицию "Тюльпаны" соответственно десятки белых тюльпанов.

Несколько предсказуемо, но не менее приятно было услышать исполнение Дмитрием хита Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai". И, конечно, артист не мог не поблагодарить со сцены Андрея Данилко — человека, который в свое время разглядел в 17-летнем юноше талант и дал путевку в шоубизнес. "Шесть лет назад мы вместе заняли второе место на "Х-Факторе", потом я четыре года проработал в его бэнде, чем очень горжусь. Мне говорят, что я на него похож. Ну, конечно, похож, потому что это мой учитель. Если вас в школе научили, что два плюс два – это четыре, то вы всю жизнь так и будете думать. Я вообще считаю, что Данилко – Гений, и я радуюсь, что еще в 2007 году он понял, что раше надо сказать "Гудбай", — откровенно признался Дмитрий Волканов перед публикой и в конце процитировал саму Верку Сердючку, которая в финале своих концертов говорит: "Путин, чтоб ты сдох".

Дмитрий Волканов на концерте

Дмитрий Волканов в украинском флаге

Напоследок Дмитрий спел "Намалюю", во время которой обернулся в флаг, на котором было написано "Бердянск - это Украина". Напомним, родной город певца до сих пор под оккупацией. Финальные слова композиции - "Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни!" умилили окончательно всех зрителей, которые уже аплодировали Волканову стоя. Конечно, артиста без выхода на бис никто бы не отпустил, поэтому перед окончательным прощанием с публикой Дмитрий снова исполнил свой безоговорочный хит — "Жигули".

Дмитрий Волканов

"Увидимся уже 23 ноября во Дворце "Украина", - напоследок обратился артист и исчез за кулисами под сопровождение громких аплодисментов.