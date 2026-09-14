"Проблема была во мне": Тоня Матвиенко разоблачила случай, который едва не уничтожил ее брак с Мирзояном

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о кризисе, который в свое время возник в ее браке с Арсеном Мирзояном.

Артистка связывает тот непростой период с тяжелой потерей смертью ее мамы, легендарной певицы Нины Матвиенко. Тоня не стала раскрывать подробности семейной ситуации, однако призналась, что тогда ее эмоциональное состояние поставило под удар брак с Арсеном.

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«После смерти мамы у меня был колоссальный стресс. Это была проблема во мне. На это нужно время и поддержка близких, чтобы они меня выдержали и не бросили в беде. Они так и сделали», — рассказала Матвиенко в интервью Славе Демину.

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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко

Впрочем, к счастью, кризисный период супругам удалось пережить. Тоня подчеркивает, что немаловажную роль в этом сыграли терпение и поддержка родных, которые оставались рядом с ней в сложный момент.

Нынче Матвиенко и Мирзоян продолжают быть вместе и воспитывают общую дочь Нину. Певица не скрывает, что их брак, как и любые отношения, не застрахован от затруднений. В то же время, она не считает правильным постоянно бояться возможного разрыва.

«Конечно (допускаю мнение, что отношения могут закончиться — прим. ред.). Если когда-нибудь это произойдет… Нельзя жить с партнером и этого бояться. Случится — так случится», — отметила Тоня.

Напомним, недавно стало известно о помолвке старшей дочери Тони Матвиенко. Возлюбленный сделал предложение 27-летней Ульяне за границей в эмиграции.

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