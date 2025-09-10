ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Продюсер Александр Ягольник обвенчался и показал трогательные фото с таинства

Александр Ягольник в июне объявил о женитьбе. Сейчас же продюсер заключил церковный брак.

Автор публикации
Валерия Сулима
Александр Ягольник с женой

Александр Ягольник с женой / © tomenko.ua

Украинский продюсер Александр Ягольник обвенчался с женой, художницей Светланой.

Радостной новостью знаменитость поделился в Facebook. Венчание пары состоялось в селе Обуховичи, Киевская область, в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковный брак пары заключал военный капеллан.

"Венчание - не просто обряд. Это символический переход от хаоса к гармонии. Запах ладана, свет свечей, тишина. Все это создает атмосферу, где сердца дают обещание перед Богом", - комментирует продюсер.

Венчание Александра Ягольника / © tomenko.ua

Венчание Александра Ягольника / © tomenko.ua

Александр Ягольник уже и показал трогательные фото с таинства. Продюсер надел светлые брюки и вышиванку. Тем временем его жена Светлана выбрала белое платье и кружевной платок. На снимках можно разглядеть, как происходил процесс венчания.

Венчание Александра Ягольника / © tomenko.ua

Венчание Александра Ягольника / © tomenko.ua

Отметим, Александр Ягольник и Светлана в июне объявили, что заключили брак. Впоследствии оказалось, что их отношения продолжаются уже в течение шести лет, а начались они, когда продюсер еще находился в браке.

Напомним, недавно модель Снежана Онопко рассекретила свое венчание. Знаменитость также показала, какой была церемония за границей.

