Продюсер Александр Ягольник обвенчался и показал трогательные фото с таинства

Александр Ягольник с женой / © tomenko.ua

Украинский продюсер Александр Ягольник обвенчался с женой, художницей Светланой.

Радостной новостью знаменитость поделился в Facebook. Венчание пары состоялось в селе Обуховичи, Киевская область, в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковный брак пары заключал военный капеллан.

"Венчание - не просто обряд. Это символический переход от хаоса к гармонии. Запах ладана, свет свечей, тишина. Все это создает атмосферу, где сердца дают обещание перед Богом", - комментирует продюсер.

Венчание Александра Ягольника / © tomenko.ua

Александр Ягольник уже и показал трогательные фото с таинства. Продюсер надел светлые брюки и вышиванку. Тем временем его жена Светлана выбрала белое платье и кружевной платок. На снимках можно разглядеть, как происходил процесс венчания.

Венчание Александра Ягольника / © tomenko.ua

Отметим, Александр Ягольник и Светлана в июне объявили, что заключили брак. Впоследствии оказалось, что их отношения продолжаются уже в течение шести лет, а начались они, когда продюсер еще находился в браке.

