Продюсер "Будинку зі скалок" о победе ленты "Навальный" на "Оскаре": "Российская пропаганда очень хорошо действует"

Продюсер и второй режиссер украинского документального фильма "Будинок зі скалок", который на "Оскаре-2023" был представлен в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм", Азад Сафаров прокомментировал победу ленты "Навальный" в этой категории.

В программе "Сніданок з 1+1" Сафаров подчеркнул, что победа картины о российском "оппозиционере" в очередной раз является подтверждением того, что российская пропаганда очень хорошо работает.

"Мы очень хотели привезти эту награду Украине в эти трудные времена. Но мы думаем, что мы должны были выиграть не только потому, что мы из Украины, а потому что наш фильм очень качественный, очень ценностный. Он рассказывает об очень важных вещах. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Здесь есть разные причины. Мы понимаем, что российская пропаганда очень хорошо продолжает действовать, очень хорошо представляет так называемыми оппозиционерами так называемых политиков", — прокомментировал Сафаров.

Режиссер также поделился, что все 10 дней, которые украинская делегация находилась в Лос-Анджелесе, она активно рассказывала о зверствах российских оккупантов на украинской земле. Много общались с журналистами, рассказывали об Украине:

"Прямо на "Оскаре" подходило много людей и благодарили за то, что мы там есть. Передавали привет Украине, говорили, что нас поддерживают. Самое главное для нас, — что мы привлекали, привлекаем и будем привлекать много внимания через кино в Украину. И так жаль, что вышедшие на сцену победители в этой категории (Лучший документальный полнометражный фильм – прим.ред.), ни слова не сказали об Украине, никакой поддержки Украине не выразили, поэтому я очень сомневаюсь, что здесь можно говорить об оппозиционности", — выразил мнение режиссер.

"Русская пропаганда очень хорошо продолжает действовать": Азад Сафаров про "Оскар-2023"

Напомним, что на "Оскаре" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" была представлена украинская документальная лента "Будинок зі скалок". В ней говорится о детях из Донбасса, которые находятся в детском доме, расположенном возле линии фронта.

Тем не менее, в этой категории победила документальная картина "Навальный" о представителе так называемой российской оппозиции Алексее Навальном. За статуэткой на сцену поднялась жена Навального Юлия. В своей речи Навальная ничего не сказала об Украине и полномасштабном российском вторжении, а лишь отметила, что хочет, чтобы ее "страна была свободной".

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