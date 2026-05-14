Продюсер "Бумбокса" поразил заявлением, как ему собственноручно удалось сбить "шахед" из пулемета

Алексей Согомонов и Андрей Хлывнюк

Продюсер группы «Бумбокс» Алексей Согомонов во время массированной атаки РФ по Украине сообщил, что собственноручно сбил российский «шахед», открыв огонь из пулемета прямо на боевой позиции.

В ночь на 13 мая страна-агрессор в очередной раз устроила одну из самых мощных дроновых атак за последнее время. Под ударом оказались десятки регионов. На фоне тревог и работы ПВО своими эмоциями поделился продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов, который с начала большой войны служит в армии. Он рассказал, что на этот раз дежурил на позиции сам. По его словам, именно тогда ему удалось ликвидировать вражеский дрон. Более того — факт сбития уже официально подтвержден командованием.

«Сбил сегодня шаху. Так получилось что был сам на позиции. Дал 12 или 14 выстрелов из Браунинга и насыпал из арки в хвост. Есть официальное подтверждение и благодарность от командира и штаба. Это 5 или 6, я уже запутался в МВГ Верба и какая-то там у всего подразделения. Спасибо собратьям за респект, без вас бы этого не случилось. Служу народу Украины», — написал Согомонов в собственном Facebook.

Сейчас продюсер служит в мобильной огневой группе «Верба», которая участвует в противовоздушной обороне Украины. Среди побратимов он имеет позывной «Бумбокс». В комментариях под сообщением военного сразу появились слова поддержки и благодарности от украинцев и коллег по индустрии.

13 мая только за сутки Россия выпустила по Украине не менее 800 ударных дронов. Попадания и разрушения зафиксировали сразу в ряде областей, среди которых Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Херсонская. В результате обстрелов погибли люди.

Важно отметить, Алексей Согомонов присоединился к защите Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ. С тех пор продюсер Бумбокс неоднократно рассказывал о службе и боевой работе мобильных групп ПВО. Сама группа активно поддерживает украинских военных и участвует в благотворительных инициативах.

