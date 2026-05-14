Продюсер "Бумбокса" поразил заявлением, как ему собственноручно удалось сбить "шахед" из пулемета
Алексей Согомонов сообщил об успешном сбитии российского дрона.
Продюсер группы «Бумбокс» Алексей Согомонов во время массированной атаки РФ по Украине сообщил, что собственноручно сбил российский «шахед», открыв огонь из пулемета прямо на боевой позиции.
В ночь на 13 мая страна-агрессор в очередной раз устроила одну из самых мощных дроновых атак за последнее время. Под ударом оказались десятки регионов. На фоне тревог и работы ПВО своими эмоциями поделился продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов, который с начала большой войны служит в армии. Он рассказал, что на этот раз дежурил на позиции сам. По его словам, именно тогда ему удалось ликвидировать вражеский дрон. Более того — факт сбития уже официально подтвержден командованием.
«Сбил сегодня шаху. Так получилось что был сам на позиции. Дал 12 или 14 выстрелов из Браунинга и насыпал из арки в хвост. Есть официальное подтверждение и благодарность от командира и штаба. Это 5 или 6, я уже запутался в МВГ Верба и какая-то там у всего подразделения. Спасибо собратьям за респект, без вас бы этого не случилось. Служу народу Украины», — написал Согомонов в собственном Facebook.
Сейчас продюсер служит в мобильной огневой группе «Верба», которая участвует в противовоздушной обороне Украины. Среди побратимов он имеет позывной «Бумбокс». В комментариях под сообщением военного сразу появились слова поддержки и благодарности от украинцев и коллег по индустрии.
13 мая только за сутки Россия выпустила по Украине не менее 800 ударных дронов. Попадания и разрушения зафиксировали сразу в ряде областей, среди которых Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Херсонская. В результате обстрелов погибли люди.
Важно отметить, Алексей Согомонов присоединился к защите Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ. С тех пор продюсер Бумбокс неоднократно рассказывал о службе и боевой работе мобильных групп ПВО. Сама группа активно поддерживает украинских военных и участвует в благотворительных инициативах.
