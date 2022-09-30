Продюсер "Голосу країни-12" рассказал, что будет с командой Святослава Вакарчука

Продюсер "Голосу країни-12" Владимир Завадюк прокомментировал тот факт, что Святослава Вакарчука не будет в продолжении вокального проекта.

Руководитель департамента Big Entertainment Shows, продюсер шоу "Голосу країни-12" Владимир Завадюк рассказал, что будет с командой Святослава Вакарчука в продолжении проекта.

Как известно, один из судей вокального шоу Святослав Вакарчук появится только в эпизодах, отснятых до полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отметил Завадюк, все судьи "Голосу" заранее были проинформированы о том, что проект планируют вернуть в эфир.

"Конечно, я разговаривал со Святославом лично, потому что мы уже давно сотрудничаем. Каждый имеет право на позицию. Бесспорно, теперь мы столкнулись с вопросом, что делать с командой талантливых людей, которые шли к Святославу и хотели получить опыт работы с ним. Но уверяем вас, что мы не оставим участников без внимания, уверен, что и эту проблему мы тоже решим, ведь у нас еще пять суперпрофессиональных тренеров", — сказал Завадюк, пишет "КП" в Украине".

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Продюсер добавил, что Вакарчук появится во всех выпусках, снятых до 24 февраля, но во время финала его не будет в студии, он запланировал благотворительный концерт в Берлине.

Также продюсер подчеркнул, что в первую очередь проект преследует благотворительную цель.

"Мы с народным тренером Мацолой поставили своей целью поддержать украинских защитников. Пригласили авторитетные фонды – Dobro.UA и Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" – и объявили благотворительный сбор под названием "Твій голос на аерозасоби для розвідки". Его цель – привлечь 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo", — рассказал Завадюк.

Голос страны-12 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что один из судей "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук появится только в эпизодах, отснятых до полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас музыкант уделяет много времени волонтерской работе, а для участников будет важна тренерская поддержка во время прямых эфиров.

Вместо этого зрители увидят в судейских креслах Надю Дорофееву, Олю Полякову и Потапа, а также команду "Другого шансу" – народного тренера Андрея Мацолу и артистку Александру Зарицкую, она же KAZKA.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Голос страны станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны. Просмотреть премьерные выпуски можно на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ". Первый эпизод после начала полномасштабной войны выйдет на экраны уже 2 октября в 21:00.

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