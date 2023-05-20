Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк рассказал о своем бойфренде и чем он занимается

Продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк рассказал о своем бойфренде.

Как известно, месяц назад шоураннер совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с возлюбленным. Теперь же Завадюк немного рассказал, чем занимается его избранник.

По словам продюсера, его бойфренд – дизайнер. Также Владимир отметил, что не скрывает своего парня, но не показывает лицо возлюбленного без его согласия:

"Люди, которые знают меня и видят меня в городе, точно знают кто это. Я не скрываю, кто мой бойфренд. Он человек из творческой индустрии, я очень им горжусь. Он создает невероятные вещи", – рассказал Завадюк в интервью YouTube- каналу Go West. На вопрос ведущего, создает ли избранник Владимира одежду, продюсер ответил: "Возможно".

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Также Завадюк добавил, что он транслировал в сторис своего Instagram, что у него есть бойфренд и среди своих близких и друзей не скрывал эту информацию. Но теперь решил говорить об этом в соцсетях более конкретно.

"Для меня это о смелости быть собой, я считаю, что это может дать кому-то уверенность в себе и понимание что это ок и абсолютно нормально и нужно быть собой чем раньше тем лучше", – объяснил свое решение совершить каминг-аут в соцсети Завадюк.

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Шоураннер признался, что очень многие его поддержали и написали приятные слова. Также Завадюку после этого поста написал военный, являющийся инициатором законопроекта о гражданских партнерствах:

"Кстати, это военный. Потому что было много комментов о том, что почему геи не в ВСУ. Многие геи в ВСУ в том числе. Он просил меня поддержать этот законопроект. Я абсолютно поддерживаю равные права людей и мне бы хотелось, чтобы люди могли регистрировать пока даже на таком уровне свои партнерства в Украине, потому что это о равенстве между нами. И это то, что точно отличает нас от россии", – сказал Владимир.

Напомним, что вслед за Владимиром Завадюком каминг-аут совершил известный блогер и ведущий Ваня Рассел.

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