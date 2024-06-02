Продюсер "Голосу країни" Завадюк показался с возлюбленным и признался, как изменилась жизнь после каминг-аута

Руководитель департамента Big brave events 1+1 media, продюсер проектов "Голос країни" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк показал новые фото со своим возлюбленным и рассекретил, как изменилась его жизнь после каминг-аута.

Более года назад знаменитость признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По случаю начала недели прайда Завадюк опубликовал пост, где поделился собственным опытом.

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер признался, что после каминга-ута стал чувствовать себя более свободным. Изменился круг общения, в частности, он значительно увеличился людьми, у которые похожие взгляды и интересы. Кроме того, Завадюк заметил, как коллеги его поддерживали, а те, у кого была скептическая точка зрения, изменили ее.

"Мое решение 100% дало возможность мне свободнее чувствовать себя. Я, безусловно, стал продуктивнее и свободнее в своих идеях. Мой круг общения с вдохновляющими меня людьми увеличился. Я чувствовал, что для некоторых людей я стал магнитом. Я не увидел предубеждения от своих коллег, студентов, людей, с которыми я провожу время, - и это очень важно для меня. А тех, кто был настроен враждебно, смог сбалансировать в мыслях", — признался Завадюк.

Владимир Завадюк с бойфрендом / Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер также поделился, что теперь может свободнее общаться с людьми и комфортно чувствует себя. Одно из главных – Владимира Завадюка приняла его мама, они стали близкими друзьями.

"Я научился делать комплименты свободно, спрашивать у людей об их границах больше. Для того, чтобы никому не вредить. Чтобы быть свободным, но одновременно уважать чужие границы и открыто говорить о своих. Меня наконец-то приняла мама. И теперь мы с ней говорим о моем личном, как друзья. Чувствую, что это должно было случиться раньше", — поделился продюсер.

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

В общем, Владимир Завадюк подытожил, что не жалеет о том, что совершил каминг-аут. Продюсер говорит, что для многих стал примером, что не нужно бояться. Кроме того, знаменитость свободно говорит о социально важных темах и привлекает внимание к правам ЛГБТ-сообщества.

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