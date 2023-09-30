Продюсер "Голосу країни" Завадюк признался, когда почувствовал тягу к парням и о мечте пойти под венец с любимым

Руководитель департамента Big brave events 1+1 media, продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк поделился с поклонниками любопытными фактами о себе.

На своей странице в Instagram Завадюк кратко перечислил некоторые вещи из своей биографии, чтобы его подписчики больше о нем знали. В частности, продюсер поделился, что ему 36 лет, и он из настоящей медицинской династии. Дед Завадюка был легендарным врачом-онкологом.

На ТВ Завадюк попал в 15-летнем возрасте и с тех пор это его страсть. Также продюсер поделился, что хотя он внешне похож на уверенного в себе человека, на самом деле его часто распирает многие сомнения внутри.

Также Владимир поделился, что в детстве был достаточно полным и всю жизнь борется с этими комплексами:

"Только сейчас догнал все то, что потерял в детстве по спорту. Поэтому тренируюсь не менее 4-6 раз в неделю. Моя суперсила – собирать крутые команды невероятных людей, которые могут создавать вместе крутые смысловые проекты. Моя миссия. Живу в Киеве во время войны и мне важно быть сейчас здесь, и создавать то, что останется после нас. Всю жизнь много учусь, для меня это очень важно. С октября начинаю обучение на MBA", – рассказал Завадюк.

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Затронул продюсер и свою личную жизнь. Как известно, в апреле этого года Владимир совершил каминг-аут и не скрывает, что у него есть бойфренд:

"Умею любить по-настоящему, и отдавать свою любовь любимым людям. Но в то же время умею быть достаточно резким и прямолинейным (стараюсь с этим работать). Я открытый гей. Ощущение того, что мне нравятся парни было у меня с самого детства. Нахожу красоту в мужской эстетике также. В будущем хочу пойти под венец с любимым парнем и иметь детей. Верю, что в Украине это станет возможно. На своем примере показываю пример и отношение к ЛГБТ сообществу", – отметил Завадюк.

Владимир Завадюк с любимым / Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер поделился, что самым родным человеком для него всегда была его бабушка Надежда, которой не стало четыре года назад.

"Самым родным человеком для меня всегда была моя бабушка Надежда. Умерла она в день прямого эфира "Танців з зірками" четыре года назад. Она мой ангел хранитель", – рассказал Завадюк.

Напомним, ранее продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк рассказал о своем возлюбленном и поделился, чем он занимается.

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