Продюсер "Голосу країни" заявил, что россияне и белорусы не будут участвовать в шоу 1+1

Так, Владимир Завадюк, который рассказал, что будет с командой Святослава Вакарчука на проекте "Голос країни-12", отметил, что россияне и белорусы в дальнейшем не будут участвовать в шоу канала 1+1.

По словам Завадюка, в первую очередь, проекты 1+1 дают возможность проявить себя именно украинцам. Впрочем, руководство проектов не против, если участие в шоу будут принимать участники из других, цивилизованных стран, которые не нападают на своих соседей:

"В самом названии "Голос країни" заложено стремление дать возможность проявиться талантам именно нашей страны. Но мы не против стать такой площадкой для певцов из цивилизованных стран, которые не нападают на своих соседей и не развязывают кровавые войны в XXI веке. Понятно, что россияне и белорусы не смогут участвовать в наших шоу, как и все те, у кого есть связи с этими странами до сих пор", — подчеркнул Завадюк, пишет "КП" в Украине".

Также рассказал продюсер и о судьбе шоу "Танці з зірками". Завадюк отметил, что танцевальный проект обязательно выйдет в эфир, но после нашей победы:

"Я считаю, что "Танцы со звездами" должны вернуться в эфир обязательно, но после победы. В нашей стране появилось большое количество новых мужественных героев и их нужно показывать чаще. Я очень скучаю по этому проекту, ведь он всегда дарит чувство праздника, которое к нам, конечно, еще вернется", — сказал продюсер.

Отметим, что первый эпизод "Голосу країни" после начала полномасштабной войны выйдет на экраны уже в это воскресенье, 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ. Каким он будет – читайте в нашем материале.

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