Продюсер Лисица признался, как изменял жене с Alyosha и через что порвал с певицей

Вадим Лиса и Елена Тополя / © УНИАН

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Украинский продюсер Вадим Лисица рассказал, как изменял жене с певицей Еленой Тополей, у которой тогда еще был псевдоним Alyosha.

Пара находилась в отношениях в далеких 2000-х годах. Первоначально между ними были только рабочие взаимоотношения. Вадим Лисица продюсировал юную артистку. Впрочем, между наставником и его подопечной возникла симпатия. В конце концов они начали крутить роман. Правда, на тот момент Вадим Лисица был женат и воспитывал с избранницей детей.

"Когда ты с человеком находишься все время и общаешься, ты в любом случае узнаешь об этом человеке, а он – о тебе. Конечно, появляется симпатия. Так случилось, что эти ощущения – они появились и у нее, и у меня. Эта история продолжалась довольно долго. С женой начались разговоры: или приезжай ко мне срочно, или давай заканчивать", - рассказал продюсер в интервью Славе Демину.

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Вадим Лисица и Елена Тополя / © УНИАН

Отношения Вадима Лисицы и Alyosha продолжались достаточно долго. Однако их романтическая история не имела счастливого конца. Пара все же разошлась. Лиса говорит, что это потому, что исполнительница хотела развивать карьеру, а не строить семью. В конце концов, продюсер понял, что пора ставить точку.

"Я понял, что мы не будем вместе. Я увидел со стороны немного ее, как она ведет себя и что происходит. Для меня это не было какой-то новостью. Единственное, это очень неприятная для меня история, это была стрессовая ситуация. Тогда я понял, что либо карьера, либо жизнь. Она хочет карьеру. Я понял, что нужно делать карьеру, а на эту историю ставить точку", - вспомнил Лисица.

Вадим Лисица и Елена Тополя / © УНИАН

Сейчас Елена не общается с бывшим избранником. Правда, как признается Лисица, они связывались, когда певица во время войны проживала в США Артистка тогда, как говорит продюсер, почему-то просила у него прощения.

"После нашего разрыва у меня не было возможности с ней нормально общаться. Был контакт, когда она была в Америке. Она, кстати, извинилась, я не знаю почему. Сейчас мы не общаемся. Как она говорит, она общается со мной только тогда, когда ей что-то нужно. Так оно и есть", - добавил продюсер.

Напомним, недавно Елена Тополя, кстати, перепела на украинском свой хит "Точка на карте". Более того, трек получил новое звучание.