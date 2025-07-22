Продюсер Лисица жестко наехал на Никитина, который живет за границей: "Хватит гонять воздух"

Вадим Лисица, Юрий Никитин

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Украинский продюсер Вадим Лисица резко высказался в адрес коллеги Юрия Никитина, который ведет активную жизнь за границей во время полномасштабной войны в Украине.

Причиной критики стало недавний пост Никитина в Instagram, где он рассказал о посещении боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Кроме того, рассуждал о музыкальной индустрии и проектах с мировым потенциалом.

Пост Юрия Никитина

Впрочем, Вадим Лисица не сдержал эмоций и публично обратился к Юрию в Facebook. Продюсер заявил, что несмотря на масштабные идеи Никитина, его отсутствие в Украине — это упущенная возможность помочь развивать украинскую музыку в критическое время. Позицию Лисицы поддержала и Мария Бурмака в комментариях и поблагодарила его за то, что он обратил на это внимание.

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"Очень сильно ох**ваю от некоторых своих бывших коллег (быстро свалили за границу, поэтому и бывшие). Пишут, как круто было на "Уэмбли", какой крутой Усик, и как бы круто было сделать музыкальный проект с мировым признанием, как у него... Юра! Хватит уже гонять воздух! Возвращайся домой и давай работать! Хватит издалека писать философские тексты и рассказывать о несуществующем опыте в TikTok. Просто давай *башить. У нас в чартах русские самки, да ИИ-проекты своим дерьмом перекрывают кислород настоящим талантам. Нужно качество. А ты про "Уэмбли", — обратился к коллеге Вадим.

Пост Вадима Лисицы

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк с юмором ответила известной актрисе на хейт своей актерской игры в кино.