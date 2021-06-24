Продюсер Макс Фадеев ошеломил феноменальным похудением на 127 кг

Продюсер продолжает совершенствовать свою форму.

Известный российский продюсер и исполнитель Макс Фадеев ошеломил очередными результатами похудения.

Так, артист, который только недавно демонстрировал свою новую фигуру в старых огромных шортах, сообщая, что похудел на 100 кг, не остановился на этой цифре.

Сейчас музыкант на своей странице в Instagram разместил новое фото, на котором позировал вместе с женщиной, которая помогла ему достичь желаемого результата и заявил, что сбросил 127 кг.

instagram.com/fadeevmaxim

"Много воды утекло с тех пор, когда я начал худеть. Результат — минус 127 кг. И вот теперь могу сказать, что и без моей подруги Оксаны Михайловны Драпкиной, это бы не получилось! Исследовательский центр профилактической медицины участвовал в разработке моей программы для похудения в полной мере! Вот теперь это можно говорить. и теперь это не просто слова, это уже наука! И теперь программа для похудения от меня будет подкреплена научными и медицинскими заключениями! ", — сообщил Фадеев.

Также артист планирует раскрыть секреты своего кардинального преобразования.

Поклонники были в восторге от изменений во внешности продюсера. Они выразили в комментариях свое восхищение целеустремленностью своего кумира.

Я в восхищении! Не могу свои 10 килограммов оставить в прошлом, не избавлюсь никак. А вы просто имеете нереально шикарный вид

Вы супер! Вот это сила воли! Вы поразили просто!

Вы мой мотиватор, все, никакой вредной пищи, тоже худею!

Напомним, год назад Максу Фадееву запретили въезд в Украину. СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности страны. Побывать в Украине артист сможет минимум через три года.

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