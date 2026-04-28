Продюсер Мозговая нежно обратилась к мужу-военному Аксельроду и растрогала признанием

Звезда откровенно поделилась, за что ценит отношения с возлюбленным.

Валерия Гажала
Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Украинский продюсер Елена Мозговая откровенно высказалась о своем браке с певцом, а ныне военным Дэвидом Аксельродом.

В посте в Instagram она призналась, что считает настоящим счастьем иметь рядом не только мужа, но и близкого по духу человека — друга, союзника и опору. По словам Мозговой, ей «нереально повезло» с избранником, ведь он сочетает в себе все эти качества.

Продюсер также дополнила свои размышления символической иллюстрацией: на ней женщина поднимается вверх по лестнице, где одна из «ступенек» — это рука мужчины, которая помогает двигаться вперед.

Пост Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

Пост Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

«Счастье, когда мужчина не просто муж, но и друг, единомышленник, поддержка, опора. Мне повезло нереально, потому что у меня именно такой», — поделилась продюсер.

К слову, история отношений Мозговой и Аксельрода началась еще в 2005 году. Пара не сразу пришла к стабильности — они несколько раз расходились и сходились снова. В конце 2015 года возлюбленные официально поженились, а вскоре стали родителями дочери.

Сейчас Аксельрод проходит службу в рядах Национальной гвардии Украины. Недавно артист также восстанавливался после травмы колена, пройдя курс реабилитации.

