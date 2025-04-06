ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
618
Время на прочтение
1 мин

Продюсер Ненов назвал имя украинской звезды, которой откажет в сотрудничестве: "Не может быть искренней"

Герман объяснил, чем эта певица не угодила ему.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Герман Ненов, Алина Гросу

Герман Ненов, Алина Гросу

Креативный директор и продюсер Герман Ненов рассекретил имя артистки, с которой никогда не будет сотрудничать.

Знаменитость имеет довольно большое портфолио, куда вошло много топовых звезд. Однако, по словам Ненова, самой сложной для него оказалась певица Алина Гросу. Продюсер объяснил, что никогда не возьмется за ее проекты из-за одного нюанса ее характера. Как признается Герман, исполнительница довольно сдержанно выражает свои эмоции и тем самым вредит успешному результату сотрудничества. Потому что, по мнению шоумена, именно в активных обсуждениях или скандалах рождается истина.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"С Алиной Гросу я больше в своей жизни не поработаю. Она не может быть до конца искренней в своих эмоциях, потому что она не может определиться, чего сама хочет. Даже не может искренне сказать, что ей, например, не нравится или нравится, будет или не будет делать. Она не предоставляет какого-то фидбека. Мне с такими людьми очень сложно работать. Мне лучше поругаться, но дойти до цели. Давайте же мыслями делиться откровенно! Хотя Алина прекрасная девушка, но не моя по характеру", — удивил Ненов в интервью проекту "Говорить Суханов".

Напомним, недавно Герман Ненов снял видеоработу певице Анне Тринчер. Создатели рассекретили скрытые месседжи клипа "Зірочка палай".

Дата публикации
Количество просмотров
618
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie