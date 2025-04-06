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Продюсер Ненов назвал имя украинской звезды, которой откажет в сотрудничестве: "Не может быть искренней"
Герман объяснил, чем эта певица не угодила ему.
Креативный директор и продюсер Герман Ненов рассекретил имя артистки, с которой никогда не будет сотрудничать.
Знаменитость имеет довольно большое портфолио, куда вошло много топовых звезд. Однако, по словам Ненова, самой сложной для него оказалась певица Алина Гросу. Продюсер объяснил, что никогда не возьмется за ее проекты из-за одного нюанса ее характера. Как признается Герман, исполнительница довольно сдержанно выражает свои эмоции и тем самым вредит успешному результату сотрудничества. Потому что, по мнению шоумена, именно в активных обсуждениях или скандалах рождается истина.
"С Алиной Гросу я больше в своей жизни не поработаю. Она не может быть до конца искренней в своих эмоциях, потому что она не может определиться, чего сама хочет. Даже не может искренне сказать, что ей, например, не нравится или нравится, будет или не будет делать. Она не предоставляет какого-то фидбека. Мне с такими людьми очень сложно работать. Мне лучше поругаться, но дойти до цели. Давайте же мыслями делиться откровенно! Хотя Алина прекрасная девушка, но не моя по характеру", — удивил Ненов в интервью проекту "Говорить Суханов".
Напомним, недавно Герман Ненов снял видеоработу певице Анне Тринчер. Создатели рассекретили скрытые месседжи клипа "Зірочка палай".