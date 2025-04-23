Продюсер Никитин показал фото с молодости с Веркой Сердючкой и раскрыл секрет ее успеха

Юрий Никитин и Верка Сердючка

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Украинский продюсер Юрий Никитин показал архивное фото с певицей Веркой Сердючкой, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко и раскрыл секрет ее успеха.

Артистка безумно популярна среди различных поколений. Песни Верки Сердючки знают на память, а концерты собирают аншлаги. Многие артисты тоже стремятся достичь такой популярности. Но, как отмечает Юрий Никитин в своем Instagram, музыканты обращают внимание на прослушивание на стриминговых платформах, мол, чем их больше – тем лучше.

Впрочем, продюсер говорит, что это не имеет ничего общего с построением яркой профессиональной музыкальной карьеры. Юрий Никитин раскрыл главный секрет успеха. Продюсер отмечает, чтобы стать любимцем публики, в первую очередь нужно строить мощный и успешный музыкальный бренд.

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Юрий Никитин и Верка Сердючка / © instagram.com/yuriynikitin

К этому посту шоумен добавил фото с Веркой Сердючкой, в образе которой выступает Андрей Данилко. Продюсер показал, как они выглядели в молодости.

"Каждый музыкант стремится быстро расти в стримах - в просмотрах и прослушиваниях своих треков. Но увеличение количества стримов, особенно, происходящее на платной основе, не имеет ночного общего с построением яркой профессиональной музыкальной карьеры. Существует только один способ, как систематически доносить свою музыку до миллионов сердец слушателей и формировать мощный круг настоящих фанатов, это строить мощный и успешный музыкальный бренд!" – отметил продюсер.

Напомним, недавно Андрей Данилко на архивном фото показывал себя 22-летним в Донецке. Юрий Никитин реагировал на фотографию.