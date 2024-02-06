Продюсер Оли Поляковой откровенно рассказал о ее гонорарах и райдере во время войны

Украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о гонорарах своих подопечных звезд.

Как сообщает продюсер, Оля Полякова, Макс Барских и другие клиенты его продюсерской компании потеряли большой процент своего заработка, который был до войны. И добавил, что большинство полученных средств от заказчиков тратятится на обеспечение команды артистов, поэтому сами звезды получают небольшие вознаграждения.

"Почти ничего. Все идет на оплату коллектива, творческой команды", - рассказал Ясинский в интервью "Главком".

К тому же, продюсер Поляковой признался, что в этом году артистка выступила на новогоднем корпоративе. Однако имена заказчиков, как и место проведения, держат в секрете.

Оля Полякова

"На Новый Год Оля работала, и это хорошо. Не могу вам сказать, кто заказывал, это закрытая информация", – добавил Михаил.

Также Ясинский прокомментировал, изменился ли за период полномасштабной войны райдер у Оли Поляковой. Так, он убеждает, что другой стала только цена выступления.

"В райдере ничего не изменилось. Единственное, что изменилось – это финансовая составляющая. Работы стало меньше, но она все равно есть. У Поляковой ничего сложного в райдере нет. Бумажные полотенца, водичка. Коллективу – номер в отеле. Все как всегда", – поделился знаменитость.

Напомним, недавно продюсер Михаил Ясинский резко прокомментировал скандальных певцов Олега Винника и Светлану Лободу.

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