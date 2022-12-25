Продюсер Оли Поляковой прокомментировал, зарабатывают ли артисты на благотворительных концертах

Также Михаил Ясинский дал совет артистам, как можно избежать хейта по теме заработка на благотворительных концертах.

Продюсер Оли Поляковой, руководитель компании Secret Service EA Михаил Ясинский, ранее высмеявший путиниста Бардаша, получающего паспорт РФ во время мобилизации, прокомментировал слухи, что украинские артисты якобы зарабатывают на благотворительных концертах.

Сейчас многие украинские музыканты находятся в благотворительных турах и собирают деньги на помощь Украине. Впрочем, поговаривают, что изъятые средства со своих выступлений исполнители не передают на благотворительность.

"Слухи – это вообще национальная игра украинцев. Это про то же взросление, которого нам не хватает. Но оно происходит. Все концерты, которые проходят за границей – благотворительные, коммерческие или коммерческие с благотворительной долей: часть заработка артисты отдают на нужды ВСУ, все это, совсем не о деньгах. Если остается, чтобы заплатить музыкантам, команде, то будет очень хорошо", – сказал Ясинский в интервью YouTube-каналу "Звездный".

Михаил Ясинский / Фото: Пресc-служба 1+1 Media

Кроме того, продюсер дал совет исполнителям, как избежать таких слухов и обвинений:

"Я бы советовал бы артистам отказаться от общих понятий и найти для себя тему, разрушенный объект и туда направлять деньги или помогать конкретному военному подразделению. Бизнеса вообще нет. Нет никаких заработков. Я даже не знаю, когда вернется что-то, что похоже на то, что было", – отметил Ясинский.

Напомним, ранее Михаил Ясинский прокомментировал законопроект, благодаря которому звезд, поддержавших войну в Украине, лишат почетных званий и наград.

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