Продюсер Оли Поляковой рассекретил, сколько до войны зарабатывали звезды и на сколько упал их доход

Украинский продюсер Михаил Ясинский рассекретил, сколько до начала полномасштабного вторжения зарабатывали звезды первого эшелона.

В интервью Славе Демину для его подкаста Ясинский поделился, что в довоенные времена такие знаменитости как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, MONATIK могли иметь в год более миллиона долларов.

"В среднем, известный артист уровня Барских, Полякова, Потап, MONATIK, можно говорить о том, что в год их прибыль составляла более миллиона долларов", – сказал Ясинский.

То есть, в среднем у украинского известного исполнителя было 100 тыс долларов в месяц. Однако, по словам продюсера, ситуация резко изменилась с началом полномасштабной войны.

Оля Полякова и Михаил Ясинский

Ясинский отметил, что сейчас, в основном, артисты первого эшелона живут за счет "финансовых подушек", отложенных в довоенные времена. Сейчас заработок таких звезд упал в 10 раз.

"Появилась реклама, появились какие-то концерты. В среднем, сейчас такой же артист, в год если будет валовой доход хотя бы примерно до 100-150 тыс. грн это было бы очень хорошо", – прокомментировал продюсер.

Кроме того Ясинский отметил, что артисты также живут за счет каких-то корпоративов, которые могут проходить раз в месяц. Выступление звезды на корпоративе сейчас составляет от 10 до 15 тысяч долларов. Но, подчеркнул Ясинский, сейчас, прежде чем выступить на чьем-то мероприятии, команда артиста тщательно проверяет кто заказчик и какое у него прошлое.

Напомним, ранее Михаил Ясинский рассказал о своих телефонных разговорах во время полномасштабной войны с певцом Олегом Винником. Также продюсер выразил мнение, вернется ли исполнитель в украинский шоу-бизнес.

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