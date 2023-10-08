Продюсер Оли Поляковой шокировал похудением на 15 кг и рассказал, как ему это удалось

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский поделился с поклонниками, что за лето ему удалось похудеть на 15 килограммов.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Ясинский разместил селфи, сделанное на фоне офиса его агентства в Киеве. Вместе с тем продюсер продемонстрировал свою новую физическую форму:

"Немного новостей. Сбросил 15 кг висцилляра, подстриг усы, закрыл офис на Жилянской. ґлишнее – ненужное. Ненужное – лишнее. Планировал на этот момент открыть планы на будущее, но Вселенная улыбкой напоминает, что лучше открывать уже немного больше, чем планы", – подписал кадр Ясинский.

Михаил Ясинский похудел на 15 кг / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Любознательные фаны поинтересовались у продюсера, как ему удалось избавиться от лишних килограммов. По словам Ясинского, он перешел на интервальное голодание, начал правильно питаться и заниматься спортом:

"Интервальное питание, без сахара, мучного, алкоголя, жирного, много белка, сон не позднее 24, лучше до 23, не менее 8 часов спать, 1 час быстрой ходьбы в день, 3 раза в неделю зал", – рассказал о своей диете продюсер.

Михаил Ясинский / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Напомним, ранее известный радиоведущий рассказал, сколько весят Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, alyona alyona.

Читайте также: