Продюсер Поляковой на фоне скандала с нацотбором на "Евровидение" обратился к EBU с громким заявлением

Михаил Ясинский и Оля Полякова

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой — Михаил Ясинский — рассказал о новых подробностях скандала вокруг вероятного участия звезды в нацотборе на "Евровидение-2026".

По его словам в Instagram, команда Поляковой направила письма в EBU (Европейский союз радиовещания и телевидения) и вещателя "Суспільне", требуя вмешаться в процесс и обратить внимание на отдельные правила отбора.

По словам Ясинского, если правила не будут изменены, певица вынуждена будет подать судебный иск, что может вызвать еще больший резонанс в медиапространстве. Продюсер подчеркнул необходимость открытой дискуссии и поиска справедливого решения для всех сторон.

"Отправили письма в EBU с просьбой вмешаться в дело и в "Суспільне" с предупреждением, что если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на "Евровидение", то неизбежный судебный иск и процесс могут привести к еще большим скандалам. Надо просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение", — написал в посте Ясинский.

Юзеры неоднозначно отреагировали на очередное заявление продюсера исполнительницы. Одни поддержали Полякову, а другие осудили такой поступок. Пользователи отметили, что правила возникли не на пустом месте и, мол, за поездки в РФ после 2014 года надо отвечать

К слову, недавно Полякова заявила о желании участвовать в нацотборе, однако участие артистов, которые находились в РФ после 2014 года, запрещено. Звезда обратилась к "Суспільному" с просьбой изменить правила и пригрозила судом в случае отказа. Хотя организаторы отреагировали, результат их ответа не удовлетворил певицу, а ее продюсер в еще одной публикации намекнул на выступления Джамалы в России 2014 года. Пока обе стороны не пришли к компромиссу.

Напомним, недавно лидер группы O.Torvald Женя Галич снова нацелился на "Евровидение-2026". После неудачного выступления 2017 года артист подал заявку на нацотбор и готов к новым испытаниям и критике.