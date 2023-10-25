Продюсер Поляковой назвал сумму, которую она заработала на скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР

Также Ясинский заявил, что огромный торт на празднике был в основном пластиковым.

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский рассекретил, сколько она заработала за выступление на скандальной свадьбе во Львове.

Ясинский отметил, что поддерживает мнение общества, что столь масштабные, показательные празднования сейчас не ко времени. Также продюсер добавил, что в наше время такие выступления для артистов это единственный способ зарабатывать.

"Я считаю, что эти молодожены, эта семья не имела морального права так сейчас гулять. Но еще раз скажу – мы живем в стране с очень сложной историей. Главное – мы сразу отреагировали и сказали о том, что как важно было проверять заказчиков за границей, так важно и проверять заказчиков в Украине", – отметил Ясинский во время разговора со Славой Деминым.

Оля Полякова и Михаил Ясинский

Кроме того, Ясинский намекнул, какой гонорар Полякова получила за выступление на свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы.

"Эту информацию я тебе скажу 26 октября, когда будет концерт Оли Поляковой. И там больше людей узнают, куда она потратила этот гонорар. Люди говорят, что я оправдываюсь, нет, я хочу объяснить природу определенных процессов. Это не 25 и это не 10 .Более половины уходит на работу команды и в фонд артиста. Если Оля заработала 4-5 тысяч долларов и куда она их потратила, мы увидим на концерте", – сказал продюсер.

Кроме того, Ясинский ошеломил признанием, что торт на свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР был в основном пластиковым.

"Я знаю от одного из артистов, который был на этом празднике, что торт был пластиковый и настоящий торт там был только на вершине. Мне это не так интересно, но я думаю что людям, которые были возмущены, было бы интересно узнать, что там действительно происходило", – поделился продюсер Поляковой.

Ясинский рассказал, что торт на свадьбе был частично пластиковый / Фото: Lviv.media

Напомним, ранее коллега Оли Поляковой по шоу "Дорослі дівчата" Маша Ефросинина также отреагировала на выступление артистки на скандальной свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы.

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