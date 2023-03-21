Продюсер Поляковой отреагировал на резкие заявления Боднарчука в сторону певицы: "Обычный Facebook-срач"

Продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский прокомментировал скандальные заявления режиссера Олега Боднарчука в сторону исполнительницы.

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua продюсер поделился своей реакцией на обвинение режиссера и его критику творчества исполнительницы.

Так, по мнению Ясинского, Боднарчук просто решил хайпануть на новом интервью Оле для Рамины Эсхакзай и создать тему для обсуждения. Продюсер пытался лично пообщаться с коллегой, но тот заблокировал его в Сети.

"Олег известен тем, что работал преимущественно в России и сейчас оказался невостребованным в Украине. Сейчас он, судя по всему, оказался среди мужчин, которые не в Украине и ему в Барселоне, очевидно, скучно: нечем заняться, и он напоминает о себе Выбрал он средство немного манипулятивный, рассчитанный на хайп, но критикой это назвать сложно. Ему показалось интервью, которое имеет безумные просмотры и отзывы, слишком комфортным для героини. Тогда я предложил в комментариях под его постом, что если ему кажется, что в интервью не было острых вопросов, то за 1000 долларов он может спросить Олю о чем-либо, и она обязательно ответит ему, а эти деньги мы отдадим Фонду "Несокрушимые", которым занимается Оля и собирает деньги на бионические протезы для военных. Впоследствии Олег удалил мои сообщения и забанил. Вот такой новый критик появился у нас — острые моменты он не обходит, он их просто удаляет", — сказал продюсер Поляковой.

Олег Боднарчук / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Кроме того, по мнению Ясинского, режиссера очень задел тот факт, что создать новое шоу Поляковой пригласили его ученика, Германа Ненова. За последнее время молодой режиссер превзошел своего учителя и вошел в команду "Евровидение-2023".

"Как режиссера его в нашем случае может возмутить только то, что это шоу, как и все остальные для нас создает не он, а его ученик, о котором он напомнил только потому, что это для него болезненная тема. Герман Ненов последние годы и сейчас, насколько это возможно в условиях войны, очень популярным и востребованным режиссером. Сейчас он ставит номер Украины на "Евровидении"! Это настоящий успех и ответственность! Герман работает с нами много лет, Оля была первым великим артистом, который доверил ему свое шоу, и у нас нет недоразумений по поводу признания. Герман после этого создавал крутые шоу популярным артистам Украины в то время, когда учитель реализовывал свой талант в Москве для Лорак и Киркорова. Сейчас это даже в резюме не напишешь. Разве что, если искать работу в России", – заявил Ясинский.

Герман Ненов

Также Боднарчук в своей речи затронул тему конкуренции Поляковой и певицы Тины Кароль, сравнив их с Cardi B и Уитни Хьюстон. Такие слова, считает Ясинский, не сыграли на руку режиссеру, а напротив, разоблачили его плохое понимание психологии артистов.

"Олегу очень хотелось создать противостояние между звездами, которого не существует, и о чем очень точно рассказала Оля в интервью. Но сейчас такие времена, что некоторым одного противостояния мало. Нужно унижение. Но Олег плохо понимает психологию артистов. Поэтому, думаю, что Тине Кароль вряд ли понравился такой сомнительный комплимент. Она умеет нести самостоятельно свой статус без дешевой лести и не за счет других артистов", — сказал продюсер Поляковой.

Оля Полякова и Тина Кароль

В заключении Ясинский добавил, что считает все заявления Боднарчука обычным "срачем" в Сети и советует ему заняться написанием книг.

"Это не конфликт, а обычный фейсбук срач. Хотя, возможно, он думает иначе. Олег — талантливый человек. А, как известно, талантливый человек — талантлив во многом. И мы видим, что из него вышел бы неплохой писатель. Возможно, когда-то он напишет книгу, где мы узнаем все конфликты Олега, кто и когда его обидел и недооценил. Я даже готов заплатить гонорар за права и печать такой книги при условии, что там будет хотя бы одно слово правды", — резюмировал Ясинский.

Михаил Ясинский

Напомним, что скандал между звездами возник после того, как в своем Facebook Боднарчук раскритиковал интервью и творчество Оли Поляковой. Режиссер заявил, что всю жизнь певица "паразитировала на плохом вкусе украинской аудитории" и назвал ее "клоунессой".

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