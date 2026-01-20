Продюсер Поляковой оценил работу Jerry Heil на фоне ее скандала с подопечной: "Невзрослые рефлексии"

Михаил Ясинский, Кажанна и Jerry Heil

Скандал между продюсером Jerry Heil и ее подопечной Кажанной после разрыва сотрудничества продолжает активно обсуждаться в украинском шоу-бизнесе.

Ситуацию уже прокомментировал известный продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с певицей Олей Поляковой. Прежде всего, эксперт отметил, что в любых продюсерских отношениях ключевыми должны быть четкие договоренности и ответственность обеих сторон.

«Я бы хотел, чтобы люди были за порядок, за дисциплину, за прозрачность, за конкретику, за договоры, которые надо соблюдать, и за обещания, которые должны быть выполнены. Для чего тогда человека тянули в контракт, чтобы потом расстаться?» — отметил продюсер в разговоре со Славой Деминым.

В то же время Ясинский признал, что проект Кажанны работает в специфической музыкальной нише. А запуск и развитие артистов во время полномасштабной войны, по его словам, создают еще больше вызовов и являются сложной задачей. Продюсер также обратил внимание на стремительное развитие самой Jerry Heil, из-за чего в команде могло банально не хватать ресурса для сопровождения еще одного артиста.

«Можно жестко пройтись по результатам, но стоит учитывать, что это не массовый продукт. У нее очень интересный музыкальный материал — мне действительно нравятся ее песни. Она креативная и дерзкая в хорошем смысле. Если компания построена вокруг имени артиста, который очень быстро растет, то вполне возможно, что не было отдельного человека, который бы занимался Кажанной. Из-за этого и складывается впечатление, что результатов мало», — подчеркнул Ясинский.

Оценивая нынешнюю публичную фазу конфликта, Ясинский отметил, что ситуация выглядит эмоциональной и не до конца продуманной с точки зрения коммуникации лейбла Jerry Heil и ее бизнес-партнера Nova Music.

«На данном этапе это имеет вид невзрослых рефлексий разных людей. Это тянется уже несколько дней и я вижу от нее (Jerry Heil — прим. ред.) сообщения, то скорее всего кризисной стратегии нет. Они (лейбл Nova Music — прим. ред.) импровизируют», — подытожил продюсер.

Напомним, конфликт вспыхнул после публичных заявлений о расторжении контракта между Кажанной и лейблом Nova Music, в котором Jerry Heil выполняла продюсерскую роль. Стороны озвучили взаимные претензии относительно финансов, ожидаемых результатов и условий сотрудничества, что вызвало широкий резонанс среди артистов и экспертов отрасли.