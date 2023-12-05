Продюсер Поляковой посоветовал Брежневой сменить фамилию и заинтриговал ее музыкальной карьерой в Украине

Продюсер известных украинских звезд Михаил Ясинский ответил на вопрос, сможет ли Вера Брежнева восстановить репутацию в украинском шоу-бизнесе.

Продюсер считает, что сейчас у певицы достаточно проукраинская позиция. И даже предложил вернуться к своей украинской настоящей фамилии Галушка.

"У нас уже есть Вера. С этим ничего не сделать. Поэтому если бы она вернулась к настоящей жизни, то настоящее будущее у нее может быть. Потому что если бы это была Вера Галушка, то это было бы революционно, провокативно и интересно. Акцент бы был именно на это. А так сейчас, когда ее имя не появляется на афишах, нет больших интервью, то этим будущее не сделаешь", - отметил Михаил в разговоре со Славой Деминым.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

К слову, известный продюсер сравнил Брежневу с украинской певицей Каменских и отметил их харизму и умение влюблять в себя аудиторию.

"Вера принадлежит к тем людям, к которым, кстати, я отношу и Настю Каменских. Этот человек наделен магическими способностями нравиться людям, в него влюбляешься. Он обаятелен и привлекателен. Очень добрая душой. Очень интересная. Она одна из немногих артистов, которая была настоящим человеком в российском шоу-бизнесе, которая сейчас в Украине и поддерживает Украину. С первых дней она проявила себя как патриот, несмотря на то, что всю сознательную жизнь она провела в Москве. Она была гражданкой Украины, которая построила карьеру именно в Москве", - добавил известный продюсер.

Михаил Ясинский

По словам Михаила, сможет ли Вера построить карьеру в Украине заново, зависит от будущего музыкального репертуара певицы. По его мнению, с этим будет сложно справиться, ведь необходимо превзойти предыдущие хиты, написанные Меладзе.

"У нее есть возможность построить карьеру в украинском музыкальном бизнесе. Все зависит от песен. Это главное. А кто будет ей писать песни сейчас – главный вопрос. Потому что до этого ей писал песни ее бывший муж Константин Меладзе. И конкурировать с таким композитором будущему автору хитов для Веры Галушки будет очень сложно", - подчеркнул Ясинский.

Напомним, недавно у певицы Веры Брежневой отобрали бизнес у России. Уже известна причина такого решения.

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