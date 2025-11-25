Продюсер Поляковой раскритиковал участников нацотбора на "Евровидение": "Это фиаско"

Михаил Ясинский / © facebook.com/mikeyasinskiy

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой - Михаил Ясинский - раскритиковал участников Национального отбора на "Евровидение-2026".

На днях "Суспільне" раскрыло имена артистов, 10 из которых будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе. Что интересно, в лонглист попали музыканты, двое из которых уже участвовали в самом "Евровидении", а некоторые из них - в нацотборе. Оли Поляковой, которая тоже подавала заявку и требовала изменения правил, среди участников нет.

Михаил Ясинский в своем Instagram говорит, что его возмутил список претендентов на участие в "Евровидении". Мол, среди кандидатов одни и те же имена. Между тем, по его мнению, на международный конкурс должны ехать новые лица.

Михаил Ясинский

"Очевидно, что это кризис проекта, который позиционирует себя, как площадка для творческой молодежи. Очевидно, что это не так, если участвуют одни и те же исполнители годами и которые сложно назвать новыми именами. Потому что не хочется думать, что это кризис музыкальной индустрии Украины. Особенно в то время, когда украинские артисты собирают по несколько "Дворцов спорта" и выпускают песни, которые за неделю становятся хитами", - возмутился Ясинский.

Также продюсер Оли Поляковой упрекнул, что на нацотбор тратится немалая сумма средств, а именно более 10 миллионов гривен. Михаил Ясинский считает, что эти средства уместнее было бы потратить на ВСУ.

"Напомним, что стоимость проведения отбора более 10 млн гривен. Я мог бы посчитать это в дронах или автомобилях, но думаю, что вы и сами умеете считать", - отметил Ясинский.

Пост Михаила Ясинского

Кроме того, высказался он и об изменениях правил нацотбора, чего в этом году делать не стали. Продюсер считает, что это лишь вопрос времени, и "Суспільному" якобы придется на это пойти.

"Относительно правил, которые не позволяют ряду исполнителей участвовать в отборе и которые вскоре будут изменены, то это вопрос времени и усилий, о которых я сообщу отдельно", - добавил Ясинский.

Отметим, в этом году Оля Полякова пыталась попасть на нацотбор. Однако певица не может принять участие в конкурсе, поскольку выступала в России после 2014 года. По правилам нацотбора, артисты, которые это делали, не допускаются. Оля Полякова требовала отменить этот пункт и даже угрожала судом. Но "Суспільне" не стало этого делать, поскольку, по словам вещателя, после начала Национального отбора, запрещено менять правила.

Напомним, недавно Melovin заявил, что прошел в лонглист нацотбора, о чем ему сообщила продюсер конкурса Джамала. Однако артист отказался от участия.