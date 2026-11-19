Михаил Ясинский и Оля Полякова, Елена Мозговая

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Продюсер певицы Оли Поляковой — Михаил Ясинский — вмешался в публичную перепалку артистки с музыкальным продюсером Еленой Мозговой.

Поводом для конфликта стал комментарий Мозговой проекту «Наодинці з Гламуром». Продюсер в комментарии Анне Севастьяновой объяснила, почему участие певицы в ее концерте «Мій Music Hall» невозможно. Елена заявила, что они не общаются, а приглашать артистку на свое шоу она не хочет, потому что та «не нравится» ей.

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На это заявление отреагировал Михаил Ясинский. В посте на Facebook он подверг сомнению честность Мозговой и намекнул, что обстоятельства их общения и переговоров о сотрудничестве были несколько иными. Продюсер подчеркнул, что отказ можно было объяснить настоящими причинами, не прибегая к оценкам личности артистки.

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Пост Михаила Ясинского об Елене Мозговой / © facebook.com/mikeyasinskiy

«Между "мне не нравится" и "не совпадают графики", или "я предлагала, но мне не отвечали", или даже "я когда-то приглашала, а потом передумала", есть промежуток. Он называется честность. Есть еще такт. Но если уж между ним и честностью нужно было выбирать второе, то ответ на вопрос "почему не общаемся" многим бы не понравился», — написал Ясинский.

Свою позицию продюсер подкрепил скриншотом личной переписки с Мозговой, где она действительно звала Полякову по меньшей мере на протяжении последних двух лет. Таким образом, он решил публично доказать, что реальность не совпадает с озвученной продюсером версией и на самом деле она все же хотела видеть исполнительницу на сцене своего концерта.

Скриншот переписки Михаила Ясинского с Еленой Мозговой / © facebook.com/mikeyasinskiy

К слову, напряжение между Еленой Мозговой и Олей Поляковой возникает уже не впервые. Ранее продюсер эмоционально отреагировала на слова певицы в интервью Рамине Эсхакзай, где та заявила о якобы «концлагере» в Украине, где «скоро все будут бояться высунуть нос», и про проблемы мобилизации, когда «сейчас можно выкрасть любого человека и никто не вступится».

И хоть со временем певица все же извинилась за сказанное на эмоциях, но Елена все равно осудила Полякову, резко назвала ее заявления «трэшем» и обратилась ко всем тем, кто поддерживает позицию звезды, «идти с миром подальше от нее на какой год войны».

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Напомним, недавно муж Елены Мозговой певец Дэвид Аксельрод высказался об эмоциональности продюсера и кто первым идет на примирение во время семейных ссор.

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