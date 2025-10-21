Продюсер Поляковой жестко наехал на "Суспільне" и упрекнул Джамалу, которая выступала в РФ в 2014 году

Михаил Ясинский и Оля Полякова

Продюсер Оли Поляковой — Михаил Ясинский — после того как "Суспільне" ответило певице, что изменить правила конкурса невозможно, дал свой эмоциональный ответ.

По его словам, вещатель уклонился от серьезной дискуссии по обновлению устаревших правил, потому что тогда пришлось бы задеть имена членов жюри и предыдущих победителей, что "не очень хотелось бы вспоминать". Так, Михаил вероятно намекнул на певицу Джамалу, которая в этом году продюсирует нацотбор на "Евровидение-2026". Исполнительница последний раз выступала в России в декабре 2014 года, что также противоречит правилам песенного конкурса. Более того, Ясинский к своему сообщению добавил фото, на котором исполнительница предстает вместе с Константином Меладзе. Так, известно, что Меладзе не участвовал в конкурсе

Фото Джамалы и Константина Меладзе, которое обнародовал Михаил Ясинский / © facebook.com/mikeyasinskiy

Как ранее отмечал бывший PR-менеджер Джамалы — Денис Козловский — исполнительница дважды выступала в России в 2014 году. Он объяснил, что это был достаточно неоднозначный период для всей команды: "Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия, что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами".

Продюсер Поляковой подчеркнул, что Общественное сейчас демонстрирует низкий уровень коммуникации и фактически "берет на себя почти государственные функции", забывая о подотчетности и конституционных принципах. Эксперты, на которые ссылается команда Поляковой, отмечают, что запрет участвовать в отборе из-за гастролей в России или Беларуси после определенных дат — это ограничение не по художественным критериям, а по "поведенческому" признаку. В публично-правовом поле это может быть признано дискриминационным, а отказ в допуске — противоправным.

"Если суд признает спорные положения незаконными, это может привести к отмене результатов нацотбора и перезапуску конкурса", — предупреждает продюсер.

Он добавил, что сейчас лучшим решением для Общественного было бы просто не упоминать Полякову во время обнародования имен участников. Так, по словам Ясинского, украинская администрация конкурса могла избежать лишних проблем.

Отметим, что несколько дней назад Оля Полякова заявила, что подала заявку на нацотбор "Евровидения-2026". Несмотря на это, правила конкурса противоречат участию артистов, которые ездили в Россию после 2014 года. Дело в том, что певица ездила в РФ с гастролями в 2015 году. Исполнительница согласилась быть ведущей музыкальной премии RU.TV. Тогда Полякова оправдала это прекрасными отношениями с организаторами.

"Я была главной героиней реалити-шоу на музыкальном канале RU.TV, которое очень понравилось зрителю. И теперь канал, с которым у нас сложились отличные отношения, предложил мне стать соведущей церемонии, ведь им хотелось юмора, креативности, остроты в репризах и они ее получили!" — заявила знаменитость 10 лет назад.

Так, звезда отправила представителю "Суспільного" дерзкое письмо, в котором призвала организаторов изменить правила и пригрозила судом. Ответ "Суспільного" не заставил себя ждать — они отметили, что пока этого нельзя сделать, ведь нацотбор официально начался 3 сентября, а с этой даты никакие изменения невозможны.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк также отреагировал на скандал с Олей Поляковой. Он поделился мыслями относительно ситуации вокруг певицы и эмоционально подчеркнул свое отношение к ней.