Продюсер раскрыл, как Винник в багажнике авто бежал из Украины от войны: "Как трус пересек границу"

Также продюсер рассказал об алкогольной и наркотической зависимости исполнителя.
Украинский продюсер Вадим Лисица впервые раскрыл детали, как певец Олег Винник бежал из Украины во время полномасштабной войны.
В частности, после резонансного поста бывшего наставника исполнителя Александра Горбенко, в Сети всплывает все больше подробностей о певце. В комментарии в Facebook Вадим Лисица раскрыл, как Винник бежал из Украины на следующий же день после начала полномасштабной войны. По словам продюсера, певец пересек границу как трус. Он якобы прятался в багажнике автомобиля, за рулем которого была жена Горбенко.
Более того, Вадим Лисица также заявил, что у певца есть алкогольная и наркотическая зависимость. Именно это он якобы поставил на первое место, а не свою карьеру, тем самым подставив Горбенко и команду.
"Он выбрал бухло и кокс (кокаин – прим. ред.). Предал продюсера и всю команду. В багажнике машины, за рулем которой была жена Саши, 25 февраля 2022 как трус пересек границу", — ошеломил Вадим Лисица.
Напомним, недавно свою правду про Олега Винника рассказал его бывший продюсер Александр Горбенко. Он заявил, что у исполнителя не было тяжелой болезни, лечить которую тот уехал в Германию. Также Горбенко подверг сомнению миллионную помощь ВСУ, которую оказывает артист.
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