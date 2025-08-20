ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
339
Время на прочтение
1 мин

Продюсер раскрыл, как Винник в Германии боялся чеченцев и ходил с охраной: в Сети с насмешкой отреагировали

Продюсер Перман рассказал, что скандальный Олег Винник боялся, что на него «охотятся» чеченцы. В Сети пользователи не сдержали эмоций и бурно отреагировали.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олег Винник

Олег Винник

Певец Олег Винник, который выехал из страны во время полномасштабной войны, снова стал объектом насмешек после неожиданного заявления известного продюсера Сергея Пермана.

Перман в интервью Дмитрию Гордону рассказал, как проходили первые месяцы жизни исполнителя за границей. По словам его друзей в Германии, Винник ходил по улицам с многочисленной охраной и убеждал всех, что как «самая большая звезда Украины» он является главной целью российских военных и даже Кремля.

«Олег Винник ходил с большим количеством охраны в Германии первые полгода войны и говорил, что он — самая большая звезда Украины, поэтому на него охотятся чеченцы и вся «путинская машина», — заявил Перман.

Олег Винник

Олег Винник

В Сети украинцы не скрывают сарказма и возмущения:

  • Ну вот пусть и сидит и поет в Германии, никто его сюда не зовет, и ничего страшного не произойдет, если он сюда не приедет!

  • Звезда зазвездилась!

  • С*ыкун! Бойся дальше!

Напомним, недавно Олег Винник выпустил новую песню на немецком языке. Артист не оставляет попыток снова начать карьеру.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie