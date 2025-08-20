Продюсер раскрыл, как Винник в Германии боялся чеченцев и ходил с охраной: в Сети с насмешкой отреагировали

Олег Винник

Певец Олег Винник, который выехал из страны во время полномасштабной войны, снова стал объектом насмешек после неожиданного заявления известного продюсера Сергея Пермана.

Перман в интервью Дмитрию Гордону рассказал, как проходили первые месяцы жизни исполнителя за границей. По словам его друзей в Германии, Винник ходил по улицам с многочисленной охраной и убеждал всех, что как «самая большая звезда Украины» он является главной целью российских военных и даже Кремля.

«Олег Винник ходил с большим количеством охраны в Германии первые полгода войны и говорил, что он — самая большая звезда Украины, поэтому на него охотятся чеченцы и вся «путинская машина», — заявил Перман.

В Сети украинцы не скрывают сарказма и возмущения:

Ну вот пусть и сидит и поет в Германии, никто его сюда не зовет, и ничего страшного не произойдет, если он сюда не приедет!

Звезда зазвездилась!

С*ыкун! Бойся дальше!

Напомним, недавно Олег Винник выпустил новую песню на немецком языке. Артист не оставляет попыток снова начать карьеру.