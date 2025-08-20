- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 1 мин
Продюсер раскрыл, как Винник в Германии боялся чеченцев и ходил с охраной: в Сети с насмешкой отреагировали
Продюсер Перман рассказал, что скандальный Олег Винник боялся, что на него «охотятся» чеченцы. В Сети пользователи не сдержали эмоций и бурно отреагировали.
Певец Олег Винник, который выехал из страны во время полномасштабной войны, снова стал объектом насмешек после неожиданного заявления известного продюсера Сергея Пермана.
Перман в интервью Дмитрию Гордону рассказал, как проходили первые месяцы жизни исполнителя за границей. По словам его друзей в Германии, Винник ходил по улицам с многочисленной охраной и убеждал всех, что как «самая большая звезда Украины» он является главной целью российских военных и даже Кремля.
«Олег Винник ходил с большим количеством охраны в Германии первые полгода войны и говорил, что он — самая большая звезда Украины, поэтому на него охотятся чеченцы и вся «путинская машина», — заявил Перман.
В Сети украинцы не скрывают сарказма и возмущения:
Ну вот пусть и сидит и поет в Германии, никто его сюда не зовет, и ничего страшного не произойдет, если он сюда не приедет!
Звезда зазвездилась!
С*ыкун! Бойся дальше!
Напомним, недавно Олег Винник выпустил новую песню на немецком языке. Артист не оставляет попыток снова начать карьеру.