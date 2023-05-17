Продюсер Роднянский оригинально отреагировал на "заочный арест" в России: "Новость узнал в Каннах"

Продюсера "заочно арестовали", потому что он говорил правду о войне в Украине и не распространял российскую пропаганду.

Кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера и драматурга российского происхождения Ивана Вырыпаева "заочно арестовали" в России.

Соответствующий арест наложил Басманный суд за якобы "дискредитацию российской армии и критику власти". Как написал Роднянский, на самом же деле их с Вырыпаевым "заочно арестовали" за то, что они рассказывали правду о войне в Украине, преступлениях российских оккупантов и осуждали действия Кремля.

Александр Роднянский / Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

"Меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами, а не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну – войной. Военные преступления – военными преступлениями. Агрессию России – агрессией России. Никаких СВО, "нападения НАТО", "спасения россиян", — подчеркнул продюсер.

Роднянский отметил, что "заочный арест" в России никак не повлияет на его антивоенную позицию, ведь войне не место в цивилизованном мире.

Александр Роднянский / Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

"Писать и говорить я продолжу и в будущем. Как здесь, в своих аккаунтах в Instagram и Telegram, так и в украинских и международных средствах массовой информации. И ни один Басманный суд мне помешать не сможет. Молчать во времена, когда подлый и лживый режим ведет кровавую агрессию на территории моей родной Украины – нельзя", — отметил продюсер.

Александр Роднянский также оригинально подчеркнул, что новость о своем "заочном аресте" в России узнал прямо перед тем, как идти на церемонию открытия кинофестиваля в Каннах.

Александр Роднянский в Каннах / Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

"Новость о своем аресте я узнал в Каннах. Видимо, сложно придумать лучшее место. Я собираюсь на церемонию открытия. Фестиваль продолжается", — подчеркнул продюсер.

Читайте также: