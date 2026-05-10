Продюсер Рыбчинский впервые рассказал детали об инсульте у матери: что произошло с Александрой

Известный украинский продюсер Евгений Рыбчинский впервые рассказал об инсульте у матери Александры Рыбчинской и трогательно поздравил ее с Днем матери, поделившись личной историей семьи и состоянием ее здоровья.

История стала публичной 10 мая, когда продюсер обнародовал новые фотографии с мамой. В заметке он открыто заговорил о сложном периоде, который пережила семья. Событие произошло недавно, и оно существенно повлияло на жизнь близких. Несмотря на все, женщина осталась в сознании. Семья прошла через серьезное испытание, которое требовало быстрых решений и поддержки. Сам продюсер отметил ее силу характера.

«В этом году мама перенесла инсульт. Было страшно, но мама осталась в сознании, хотя и значительно ослаблена. Чрезвычайно крутая женщина! Во всех смыслах. В успехе моего легендарного отца ее значение невозможно переоценить. Она была и остается настоящей Музой и Берегиней. Прекрасная мать, бабушка и прабабушка. Реальный символ сегодняшнего праздника. С Днем матери, мамочка! Люблю тебя!», — отметил продюсер в своем Instagram.

Евгений Рыбчинский также подчеркнул роль матери в жизни семьи и ее влияние на творческий путь отца — композитора Юрия Рыбчинского. По его словам, именно она была опорой и вдохновением в ключевые моменты семейной истории. Несмотря на сложное состояние, женщина сохраняет силу духа и поддержку близких. Семья продолжает быть рядом и помогать ей в восстановлении.

