Продюсер сериала "Одного разу під Полтавою" Чивурин удивил, как его не взяли на службу в ВСУ

Андрей Чивурин

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Редактор "Лиги Смеха" и КВН, капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин, который ранее комментировал поведение Лирника и Потапа, заговорил о мобилизации.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" продюсер поделился своим опытом защиты Украины от оккупантов. По словам Андрея, все началось с сил ТРО. А после расформирования он подписал контракт на службу. Впрочем, его не утвердили. Сценарист предполагает, что так произошло из-за возраста. Однако отмечает, что при необходимости в будущем он готов приступить к службе, а пока волонтерит.

"Полтора месяца я был в терробороне. И когда заканчивалось это, мы уже начали ездить на разбор завалов. Было вооружение, какие-то задачи. И нам всем предложили подписать контракт. И я его подписал. Мы поехали в военкомат в селе, где работал тогда ТЦК. Сказали: "Мы вам перезвоним". Но никто этого не сделал. Мы несколько раз заежали узнать, что с нашими контрактами, но, наверное, не были нужны в таком виде и в таком возрасте. Но если бы они ответили, то я совсем не исключаю, что я бы пошел дальше. Желание есть. Другое дело — насколько в моем состоянии, в моем возрасте это будет эффективно", — рассказал Чивурин.

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Андрей Чивурин с женой волонтерит

В мае продюсеру исполнится 61 год. Впрочем, он все еще думает о том, чтобы пойти воевать. Андрей неожиданно заявил, что специализируется на обслуживании истребителя. Более того, он предлагал знакомым выполнять эти обязанности во время войны. Но они отказывали его от этой идеи.

"У меня есть военная специальность. Я обращался к друзьям и говорил, что я техник самолета, могу обслуживать "МиГ-29". Но на том уровне тоже сказали, что "ты и так занимаешься хорошим делом". Но это меня будет мозолить долго, что я не там", — признался сценарист.

Напомним, недавно актриса Нина Набока также неожиданно призналась, что делала попытки попасть в армию. 68-летняя звезда рассекретила, какую именно позицию в ВСУ рассматривала.