Продюсер шоу "Танцы со звездами" раскрыл имена двух артистов, которые отказались от участия: "Это сложно"

Владимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Продюсер благотворительного спецвыпуска «Танцев со звездами» Владимир Завадюк приоткрыл тайну шоу.

Как известно, уже 28 декабря в 20:00 на телеканале «1+1 Украина» на паркет выйдут 12 звездных пар и будут бороться за первенство. Впрочем, по словам продюсера, в этом году список мог быть несколько иным. Так, продюсер проекта Владимир Завадюк в проекте "Люкс ФМ" признался, что к «Танцам со звездами» планировали привлечь двух самых популярных артистов современной украинской сцены — Артема Пивоварова и Jerry Heil. Однако они так и не появятся в шоу.

Как объяснил Завадюк, Артем Пивоваров был вынужден отказаться из-за плотного концертного графика. Серия масштабных семи выступлений во «Дворце спорта» физически не позволила певцу найти время для репетиций и участия в шоу. Команда проекта отнеслась к этому с полным пониманием.

Артем Пивоваров

Что касается Jerry Heil, то певица, по словам продюсера, искренне хотела выйти на паркет. Впрочем, в этот период артистка сделала выбор в пользу подготовки к нацотбору на «Евровидение», что также стало уважительной причиной отказа. Завадюк выразил уверенность, что в случае полноценного сезона с большим количеством эфиров артистка обязательно согласится на участие.

«Среди участников должны были быть Артем Пивоваров, но мы понимаем: семь „Дворцов Спорта“ — это реально сложно. Поэтому с абсолютным пониманием приняли это. Также должна была быть Jerry Heil. Она очень хотела. Верю, что когда будет полный сезон, больше эпизодов, она точно примет участие. Сейчас она выбрала “Евровидение” — и мы тоже это понимаем», — подчеркнул продюсер проекта.

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Напомним, уже вскоре «Танцы со звездами» вернутся в эфир. Предлагаем посмотреть, где и когда смотреть шоу, каких сюрпризов ожидать и как голосовать за своих фаворитов.