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Продюсер Ягольник женился во второй раз и показал жену, с которой начал встречаться еще в браке с другой
Также Александр Ягольник рассекретил, как познакомился с избранницей и как начались их отношения.
Украинский продюсер Александр Ягольник женился во второй раз и показал жену.
Радостной новостью о переменах в личной жизни знаменитость рассказал в Facebook. В интервью Oboz.ua продюсер поделился подробностями. Избранницей Ягольника стала художница Светлана Бойко. Они познакомились в соцсетях. Светлана написала Александру, что ей нравится группа, продюсером которой он был. Наконец, судьба свела их в Лазурном, где они оба находились на отдыхе.
"Наше знакомство со Светланой состоялось в соцсети. Она мне написала. А увиделись вживую впервые на море в Лазурном - оба там отдыхали. Не подгадывали специально, чтобы встретиться, так совпало. Видимо, так вела судьба и высшие силы", - делится продюсер.
Когда влюбленные начали встречаться, Ягольник еще состоял в браке с женой Натальей. В конце концов, они развелись. После разрыва Ягольник не смог сохранить с бывшей дружеские отношения.
"Когда мы начали встречаться, я еще был женат. Но с появлением Светланы, с пониманием того, что мы близнецовое пламя друг для друга, все события ускорились: мы развелись с женой Натальей", - добавил продюсер.
Тем временем со Светланой он женился. Влюбленные не устраивали громких празднований. Особенный день они провели в компании друг друга за ужином в ресторане.
"Сейчас такое время, что не до пафоса. Все было негромко, уединенно, только вдвоем. После росписи посидели вдвоем в ресторане. Но постфактум решили все же рассказать об этом, выставили фото", - добавил продюсер.
Напомним, недавно шоумен Фима Константиновский женился во второй раз. Ведущий уже показал, как под открытым небом отгулял свадьбу с возлюбленной Елизаветой.