Продюсер Ясинский рассекретил, сколько зарабатывает Макс Барских: "Это просто какой-то космос"

Продюсер также высказался о творчестве музыканта.
Продюсер Михаил Ясинский рассекретил, сколько зарабатывает украинский певец Макс Барских.
В интервью Славе Демину он рассказал, что сейчас у исполнителя немалый заработок. Однако, чтобы выйти на такой высокий уровень, артисту пришлось много лет плодотворно работать. По словам Ясинского, у Барских гонорар 50 тысяч долларов. В месяц певец может провести 10 выступлений.
"У Макса Барских гонорар 50 тысяч долларов. В месяц ты работаешь минимум 10 раз, потому что в другие дни ты отдыхаешь. 10 раз по 50 тысяч долларов – это 500 тысяч долларов. Это просто какой-то космос", – признался продюсер.
Также Ясинский добавил, что проект "Макс Барских" уже давно окупился. Более того, певец уже не "человек на контракте", а полноценный партнер. Поэтому решение артиста касательно его творчества стоит в приоритете.
"Максим уже полноценный партнер Алана Бадоева по проекту "Макс Барских". Если раньше это был человек на контракте, то сейчас это партнер и его решения и видения в приоритете. У Макса есть очень большой талант", – отметил продюсер.
Напомним, ранее Михаил Ясинский рассказывал, сколько до войны зарабатывали звезды первого эшелона и как упал их доход.
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