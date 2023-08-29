Продюсер Ясинский рассекретил, сколько зарабатывает Макс Барских: "Это просто какой-то космос"

Продюсер Михаил Ясинский рассекретил, сколько зарабатывает украинский певец Макс Барских.

В интервью Славе Демину он рассказал, что сейчас у исполнителя немалый заработок. Однако, чтобы выйти на такой высокий уровень, артисту пришлось много лет плодотворно работать. По словам Ясинского, у Барских гонорар 50 тысяч долларов. В месяц певец может провести 10 выступлений.

"У Макса Барских гонорар 50 тысяч долларов. В месяц ты работаешь минимум 10 раз, потому что в другие дни ты отдыхаешь. 10 раз по 50 тысяч долларов – это 500 тысяч долларов. Это просто какой-то космос", – признался продюсер.

Михаил Ясинский / Фото: скриншот с видео

Также Ясинский добавил, что проект "Макс Барских" уже давно окупился. Более того, певец уже не "человек на контракте", а полноценный партнер. Поэтому решение артиста касательно его творчества стоит в приоритете.

"Максим уже полноценный партнер Алана Бадоева по проекту "Макс Барских". Если раньше это был человек на контракте, то сейчас это партнер и его решения и видения в приоритете. У Макса есть очень большой талант", – отметил продюсер.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Напомним, ранее Михаил Ясинский рассказывал, сколько до войны зарабатывали звезды первого эшелона и как упал их доход.

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