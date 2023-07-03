Продюсер Ясинский вспомнил разговоры с Винником во время войны: "Он не понимает, что происходит"

Украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о недавнем интервью Олега Винника, вспомнил телефонные разговоры с певцом во время войны и прокомментировал, вернется ли он в украинский шоу-бизнес.

Ясинский убежден, что недавнее интервью исполнителя больше напоминало сеанс у психотерапевта, чем структурированный диалог. По словам продюсера, он не услышал конкретных ответов на вопросы, которыми интересовалось украинское общество.

Михаил Ясинский

"Это интервью было посвящено объяснению своих поступков и своих мыслей, очень абстрактному. Я думаю, что это была личная рефлексия Олега на то, что именно происходит именно в его жизни. Это сеанс психотерапии, когда один человек заинтересован в том, чтобы ответить самому себе, что со мной происходит, объединился с интересом другого человека сделать мощный и успешный YouTube-канал", — сказал Ясинский в разговоре со Славой Деминым.

Продюсер убежден, что сейчас Олег Винник не понимает, что происходит в Украине. В частности, с начала полномасштабной войны у них было два телефонных разговора. Весной они еще строили творческие планы на будущее, а вот уже летом прошлого года у Ясинского создалось впечатление, что Винник не понимает, что происходит.

Слава Демин и Михаил Ясинский

"Это человек, который совершенно не понимает, что происходит. Не в теме. Он не понимает, где он, что он. И вообще весь мир, который вокруг него, он его не чувствует. Мы с ним общались дважды после начала войны. Один телефонный разговор был с очень серьезным мужчиной с очень серьезными намерениями, который чувствовал момент. Мы общались в контексте того, что делать художнику в этот момент. Там даже были планы. Второе наше общение было уже летом, было ощущение, что он не понимает, что происходит. Так происходит со многими людьми, которые за границей, они не чувствуют Украину вообще", — отметил продюсер.

По словам Ясинского, Винник может вернуться в украинский шоу-бизнес и снова быть интересным аудитории, однако только тогда, когда даст конкретные ответы на интересующие общество вопросы. Продюсер подчеркнул, что сейчас людям необходима поддержка и контакт.

Михаил Ясинский

"Место в украинском шоу-бизнесе для Олега Винника может появиться, если его ответы на вопросы, которые имеет к нему общество, будут более конкретными и менее порезанными. В этот момент людям нужна поддержка", — добавил Ясинский.

Напомним, в это время Олег Винник уже строит планы на будущие концерты. Певец не знает, когда выступления состоятся, однако убежден, что скоро. Также исполнитель прокомментировал, какая судьба ждет его русскоязычные песни.

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