Продюсер Ясинский высказался о Потапе, который "потерялся" во время войны

Продюсер Михаил Ясинский обсудил с ведущим Славой Деминым то, как украинские артисты адаптировались к войне, в частности, они прокомментировали поведение рэпера Потапа.

Слава Демин считает, что музыкант просто "потерялся". Ведущий уверен, что Потап не смог адаптироваться.

"Мне жаль, что Потап потерялся. А у меня ощущение, не знаю, пересидел он что ли...", — отметил Демин.

Михаил Ясинский и Слава Демин

Между тем, Михаил Ясинский убежден, что на этот вопрос должен отвечать только Потап. По словам продюсера, многие артисты во время войны находятся в поисках себя, и рэпер не исключение.

"Это отдельный вопрос Алексея Потапенко. К первому эшелону артистов это не имеет отношения вообще. Это вопрос лично к нему. Это их дела личные. Кто-то рефлексирует, кто-то себя ищет, кто-то потерялся. Но для первого эшелона артистов происходит то же, что происходит для тех, кто вчера был во втором, а оказался в третьем. Кто был в четвертом, оказался во втором. Каким будет завтрашний день, вот что меня интересует. Не может быть той вершины, которая была до этого. Мир изменился", — прокомментировал продюсер.

Михаил Ясинский

Также Ясинский убежден, что украинский шоу-бизнес сейчас переживает кардинальные перемены. По словам продюсера, появилось немало разных исполнителей и крутых песен. В будущем это все будет только умножаться.

"В мире великий метаболизм артистов, именно это будет и в Украине. Это значит, что очень много будет песен. Сейчас куча крутых песен", — подчеркнул продюсер.

Напомним, ранее Михаил Ясинский рассекретил заработки украинских артистов в условиях войны. Продюсер признался, настолько упал доход Оли Поляковой, Макса Барских, Потапа, Дмитрия Монатика и других.

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