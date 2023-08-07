Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Продюсер Ясинский высказался о Потапе, который "потерялся" во время войны

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1005
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Продюсер Ясинский высказался о Потапе, который "потерялся" во время войны

Михаил Ясинский, Потап

Также он ответил, каким видит музыкальное будущее Украины.

Продюсер Михаил Ясинский обсудил с ведущим Славой Деминым то, как украинские артисты адаптировались к войне, в частности, они прокомментировали поведение рэпера Потапа.

Слава Демин считает, что музыкант просто "потерялся". Ведущий уверен, что Потап не смог адаптироваться.

"Мне жаль, что Потап потерялся. А у меня ощущение, не знаю, пересидел он что ли...", — отметил Демин.

Михаил Ясинский и Слава Демин / ©
Михаил Ясинский и Слава Демин

Между тем, Михаил Ясинский убежден, что на этот вопрос должен отвечать только Потап. По словам продюсера, многие артисты во время войны находятся в поисках себя, и рэпер не исключение.

"Это отдельный вопрос Алексея Потапенко. К первому эшелону артистов это не имеет отношения вообще. Это вопрос лично к нему. Это их дела личные. Кто-то рефлексирует, кто-то себя ищет, кто-то потерялся. Но для первого эшелона артистов происходит то же, что происходит для тех, кто вчера был во втором, а оказался в третьем. Кто был в четвертом, оказался во втором. Каким будет завтрашний день, вот что меня интересует. Не может быть той вершины, которая была до этого. Мир изменился", — прокомментировал продюсер.

Михаил Ясинский / ©
Михаил Ясинский

Также Ясинский убежден, что украинский шоу-бизнес сейчас переживает кардинальные перемены. По словам продюсера, появилось немало разных исполнителей и крутых песен. В будущем это все будет только умножаться.

"В мире великий метаболизм артистов, именно это будет и в Украине. Это значит, что очень много будет песен. Сейчас куча крутых песен", — подчеркнул продюсер.

Напомним, ранее Михаил Ясинский рассекретил заработки украинских артистов в условиях войны. Продюсер признался, настолько упал доход Оли Поляковой, Макса Барских, Потапа, Дмитрия Монатика и других.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1005
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация