Продюсер Юрий Фалеса, дом которого полностью уничтожили оккупанты, уехал в Россию

Украинский продюсер Юрий Фалеса, дом которого в марте прошлого года полностью уничтожили оккупанты, поехал в страну-агрессор Россию.

Об этом в программе ЖВЛ рассказала экс-жена знаменитости Маша Гойя. По ее словам, она общается с экс-мужем. В РФ он уехал уже после того, как российские военные уничтожили ракетой его дом. Сейчас Фалеса живет с мамой в российском городе Йошкар-Ола.

Дом Юрия Фалесы под Киевом / Фото: facebook.com/falyosayuriy

"Он был в моей жизни. Я его очень уважаю и желаю ему счастья. Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете все, что разрушили его дом, и он был вынужден покинуть Киев и отправиться к маме. Он говорит: "Маша, ты знаешь, я очень скучаю по маме". Такое сейчас время, когда родня – это самое главное у каждого из нас. Я его понимаю", — прокомментировала Гойя.

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Отметим, в марте прошлого года российские оккупанты попали ракетой по частному дому Юрия Фалесы, который находиться. В результате вражеского попадания большая часть помещения сгорела дотла.

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