Продюсер Юрий Фалеса на фоне заявлений о его бегстве в Россию признался, где на самом деле находится

Украинский продюсер Юрий Фалеса после скандальных заявлений его экс-жены, певицы Маши Гойи, о его бегстве в Россию неожиданно вышел на связь и рассказал, где же находится.

С Фалесой связался ведущий Слава Демин. Продюсер рассказал, что он находится не в России, а в украинском Крыму. Правда, полуостров сейчас находится под контролем страны-агрессора. Как именно Фалеса попал в Крым, пока неизвестно.

"Я решил написать Юре и узнать, где же он. Каково же было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Во всяком случае, Юра сказал, что сейчас в украинском Крыму", — говорит Демин.

Юрий Фалеса

В Крым Фалеса уехал летом прошлого года после смерти отца. Однако в Киев продюсер планирует возвращаться и восстанавливать разрушенный российскими оккупантами дом.

"Поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года, и сейчас занимается тем, что наводит порядок на могиле отца. А еще говорит о том, что будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве через некоторое время", — добавил Демин.

Напомним, ранее в программе ЖВЛ экс-жена Юрия Фалесы – Маша Гойя – призналась, что поддерживает связь с бывшим. По ее словам, он поехал к маме в российский город Йошкар-Ола после того, как оккупанты разрушили его дом.

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