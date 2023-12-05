Проект "Різдво. Ти не один" на "1+1 Украина": чем будет удивлять праздничное шоу и что ждет зрителей

В этот Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" зрителей ждет особая праздничная премьера проекта "Різдво. Ти не один".

Масштабные съемки шоу прошли прямо в центре Киева. На два дня территория возле Софийского собора превратилась в рождественский городок с волшебными декорациями и десятками праздничных огоньков.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Более 15 известнейших украинских артистов спели праздничные мешапы, соединив современные хиты с традиционными колядками. На главной уличной сцене со своим рождественским сюрпризом выступила Верка Сердючка, праздничной походкой с пением от колокольни собора до великого Дидуха прошли любимые ведущие "Сніданку з 1+1", а в стенах святыни на фоне Оранты прозвучала колядка от группы KAZKA.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Команда флористов и декораторов работала над сказочной атмосферой каждой локации, а Музей Гончара стал проводником к традициям украинского Рождества и консультировал команду с самого начала. Более 50 тюков сена и около 200 пучков камыша были использованы при застройке уличной инсталляции. Главным украшением декорации стал Дидух высотой в шесть метров, а его изготовление заняло двое суток. Рождественскую козу команда собирала из соломы, камыша и ржи. Сказочная локация во дворе Софийского собора будет доступна для посещения на протяжении всех зимних праздников, а значит, каждый желающий сможет почувствовать атмосферу украинского Рождества возле Дидуха и, конечно, сфотографироваться.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Декорацией сцен и просторов занималась команда "Навколо". К сотрудничеству было привлечено 15 украинских брендов аутентичного и современного украинского декора, а на освещение территории было израсходовано 1100 метров гирлянды. атрибут Рождества.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

У команды получилось создать атмосферу праздничного уюта каждой съемочной локации и объединить традиции и современность в каждом уголке. В одной из комнат Дома митрополита, памятки 18 века, создали уютную атмосферу рождественского ужина, украсили большой стол традиционной и современной атрибутикой с украинскими блюдами. На полу декораторы создали флористические островки из украинских сухоцветов. На другой локации, возле столовой митрополита, для съемок была использована мебель 19 века из музея Дома митрополита, а уютную атмосферу создали благодаря огромной елке, украшенной традиционными украинскими соломенными игрушками.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Специально для проекта "Різдво. Ти не один" одними из лучших саунд-продюсеров — Стасом Черным и Иваном Клименко была написана колядка. Также над новой колядкой работали Jеrry Heil, Гордей Старух и KOZAK SIROMAHA.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Проект "Різдво. Ти не один" имеет благотворительную миссию. В рамках шоу будут собираться средства на помощь деткам-воспитанникам "Школы супергероев", которые нуждаются в надлежащем оборудовании и условиях для обучения.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Производство проекта – Big Brave Events под руководством Владимира Завадюка. Режиссер-постановщик – Катя Царик.

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Рождественская магия, сказочные декорации и выступления известнейших украинских артистов — 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" в проекте "Різдво. Ти не один".

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также посмотреть праздничный проект можно на телеканале ТЕТ. Найти телеканалы "1+1 Украина" и ТЕТ можно на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ".

Кадры из проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из артистов принял участие в праздничном мероприятии.

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