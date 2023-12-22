Проект "Різдво. Ти не один" на "1+1 Украина": Елена Зеленская примет участие в праздничном шоу

В этот Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" зрителей ждет особая праздничная премьера проекта "Різдво. Ти не один".

У рождественский вечер на телеэкранах появится первая леди Украины Елена Зеленская. В проекте "Різдво. Ти не один" супруга президента пообщается с детьми, которые в этом году стали известны благодаря своим талантам.

К разговору с первой леди присоединятся дети-волонтеры, которые помогали ВСУ. 11-летний Владислав рассказал, что с начала полномасштабного вторжения он вместе с родителями готовил блины для ребят, что дежурили на блокпостах. За это время он накормил более 1000 украинцев.

Кадры со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Война началась в 2014 году, хоть я был еще маленьким, но я помню, как мои родители помогали", — говорит Владислав.

Присоединится к разговору и Анастасия Димид, которая представляла в этом году Украину на детском "Евровидении", что состоялось во французском городке Ницца.

Кадры со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С первой леди пообщается и 6-летний парень, по имени Матвей, который накануне Пасхи спел песню "Скоро вже буде Пасха" и стал известен на всю страну благодаря соцсетям. Эксклюзивно для "1+1 Украина" парень рассказал, написал ли он песню о Рождестве и ждать ли новых Интернет-хитов.

Кадры со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Дорогие друзья, маленькие и взрослые, родители и дети, во времена, когда темно, очень хочется света, во времена, когда холодно, хочется тепла, но в именно такие времена свет и тепло – это мы с вами. Мы можем дать его друг другу и всем, кто в нем нуждается. Вся наша страна сегодня — это рождественские огоньки наших душ, поступков, помощи и неравнодушия, поэтому наша страна сияет среди любого мрака. В наших сердцах — тепло среди любого холода. С Рождеством, дорогие украинцы, тепла вам и вашим семьям", — говорит первая леди Украины Елена Зеленская.

Кадры со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, у проекта "Різдво. Ти не один" благотворительная миссия. В рамках шоу будут собираться средства на помощь деткам-воспитанникам "Школы супергероев", которые нуждаются в надлежащем оборудовании и условиях для обучения.

Производство проекта – Big Brave Events под руководством Владимира Завадюка. Режиссер-постановщик – Катя Царик.

Кадры со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Какие традиции будут возрождать украинские звезды, смотрите 24 декабря в 21:00 в рождественском проекте "Ти не один" на телеканале "1+1 Украина" и ТЕТ, на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

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