Проект "Різдво. Ти не один" на "1+1 Украина": кто из артистов примет участие в праздничном шоу

Праздничного вечера, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" зрителей ждет особая премьера проекта "Різдво. Ти не один".

Каждый год важнейшие праздники украинцы всегда встречают в компании "1+1 Украина". Святвечер не станет исключением и зрители смогут провести его любимыми ведущими и артистами.

В этом году свет Рождества засияет в Софии Киевской, а первую рождественскую звезду зажгут известнейшие украинские артисты, ведущие и герои нового времени. На Святвечер Софию Киевскую посетят ведущие Саломия Витвицкая, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Алексей Суханов и вся большая семья "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Александр Попов и Тимур Мирошниченко с семьей.

"Різдво. Ти не один"

Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, а колядки и щедровки зазвучат по-новому. Джамала, Надя Дорофеева, Юлия Санина, MONATIK, KOLА, Макс Барских, Антон Птушкин, Миша Кацурин, KAZKA, ROXOLANA, Даша Квиткова, Наталка Денисенко, Тоня Матвиенко, ONUKA, Jerry Heil, PTASHKIN, ADAM, Phil it, Маша Ефросинина, KOZAK SIROMAHA, Наталья Солоник, Гордей Старух, звезды студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Великий, Вера Кекелия, Марта Адамчук, Анастасия Оруджева, Ирина Сопонару, Анна Блажкевич, волонтеры и военные, легендарный украинский Сергей Стаховский, известные фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы примут участие в проекте "Різдво. Ти не один".

Возглавит съемочную группу проекта известная режиссер-постановщица Катя Царик. В такое непростое для страны время участники шоу объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца.

"Різдво. Ти не один"

К тому же, проект "Різдво. Ти не один" имеет благотворительную миссию. В его рамках будут собирать средства на помощь деткам-воспитанникам "Школы супергероев", которые нуждаются в надлежащем оборудовании и условиях для обучения. Заведение открывает возможность получения образования детям, которые находятся на стационарном лечении по всей территории Украины. Только на одно помещение для детей с онкологическими заболеваниями, которым нельзя пересекаться с другими, нужно ориентировочно 800 тысяч гривен.

Вас ждут особые гости, любимые ведущие, колядки в современном музыкальном оформлении, 12 блюд от известного повара Евгения Клопотенко. Стилисты и дизайнеры с помощью Музея Гончара умело сочетают традиции и современность в образах артистов. Смотрите 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" в проекте "Різдво. Ти не один".

Над созданием проекта работает команда Big Brave Events. Также посмотреть праздничное шоу можно на телеканале ТЕТ. Найти телеканалы "1+1 Украина" и ТЕТ можно на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ".

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