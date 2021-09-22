Прохоров о упреках Зарицкой, что он не хотел с ней танцевать в шоу: "Хочет показаться жертвой"

Недавно певица заявила, что танцовщик сказал ей, что "не сможет с ней долго продержаться на проекте".

Хореограф Александр Прохоров отреагировал на претензии участницы шоу "Танцы со звездами" Александры Зарицкой в том, что отказался участвовать с ней в проекте.

Так, недавно солистка группы KAZKA поделилась, что за месяц до прямых эфиров шоу, ей заменили партнера. Она заявила, что танцовщик сказал ей, что "не сможет с ней долго продержаться на проекте". На днях же, Саша рассекретила, что это был Александр Прохоров.

instagram.com/sasha_prohor

Со своей стороны, хореограф решил объяснить инцидент и восстановил хронологию событий. Как рассказал знаменитость в интервью "КП в Украине", что еще в мае в этом году они договорились, что Александр подготовит певицу к проекту. Впрочем, ему не предложили участвовать в этом сезоне.

"Начав заниматься в мае, у нас с Сашей была договоренность, что я только готовлю ее к "Танцам...", но предложения об участии с ней как партнером я не получил. Зарицкая дала несколько интервью, в которых ее же ответы различаются. В "Экзамене" Саша говорит, что я не хочу с ней участвовать. А сейчас в интервью "ЖВЛ" утверждает, что я прямо отказал ей. Сейчас она пользуется этой ситуацией и хочет показать себя в роли жертвы, но история была совсем не такая. Я не отказал ей, а попросил подождать решения канала об утверждении пар, поскольку, артисты и хореографы могут озвучивать свои пожелания, но финальное слово всегда остается за продюсерами шоу. Я был хореографом Саши и не знал о ее фантазии", — поделился Прохоров.

Прохоров добавил, что ему жаль, что Саша воспринимает это ударом, и "как девочка не захотела разговаривать и понимать", что он не отказал ей в участии в паре. Хореограф также признался, что расстроился, потому что ситуация, якобы, выглядела не так, как сейчас.

Напомним, Александра Зарицкая рассекретила, насколько похудела. Танцы отнимают много сил и энергии звезды.

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