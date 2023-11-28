Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Остапа Ступки за "пьяное" ДТП в Киеве

Киевская городская прокуратура обжаловала решение Голосеевского райсуда Киева, который постановил актеру Остапу Ступке в течение трех лет выполнять общественно полезные работы в определенных учреждениях с лишением водительских прав на восемь лет.

Так, законодательное учреждение считает, что приговор киевского суда по делу Остапа Ступки несправедлив и слишком мягкий. Как известно, ранее прокуратура лишь заявляла о намерении подать апелляцию с требованием реально заключить в тюрьму актера на три года за совершенное им ДТП. И сегодня, 28 ноября, выполнила обещанное.

Остап Ступка / Фото: www.instagram.com/dtp.kiev.ua

"Сегодня подали апелляционную жалобу", – отметила пресс-служба Киевской городской прокуратуры для УНН.

Напомним, в апреле 2023 года Остап Ступка в нетрезвом состоянии устроил ДТП в центре Киева. На своем автомобиле он въехал в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший был экстренно госпитализирован. За это актера приговорили к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет. Впрочем, со своей стороны звезда сообщила, что не соглашается с таким решением суда.

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