Прокуратура отказалась обжаловать решение по Болдуину, который нечаянно убил украинку Хатчинс

Голливудский актер Алек Болдуин полностью освободился от обвинений в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс.

Финальную точку в деле поставила прокуратура США. В частности, спецпрокурор Кари Моррисси отозвала апелляцию, которая могла бы повлиять на дальнейшее рассмотрение дела. Это произошло после того, как в июле 2024 года с актера полностью сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Хатчинс и закрыли дело.

Защитники Болдуина уже прокомментировали ситуацию, отметив, что это "является окончательным подтверждением того, что актер и его адвокаты говорили с самого начала – это была невыразимая трагедия, но Алек Болдуин не совершал преступления". Об этом сообщает Reuters.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

Отметим, украинская оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году. Ее смерть наступила после того, как в нее попал Алек Болдуин из реквизитного оружия, которое не отвечало техническим требованиям и оказалось заряженным боевым патроном.

После непреднамеренного убийства Болдуину грозило до 18 месяцев заключения. Впрочем, его признали невиновным. Ведь результаты расследования показали, что часть доказательств, которые могли бы пролить свет на трагедию, была скрыта государством. Поскольку это не соответствует законам судебной системы, расследование признали предвзятым.

К слову, родные Галины Хатчинс в ходе рассмотрения дела всегда пытались достичь наказания для Алека Болдуина. Они объяснили, почему считают несправедливым закрытие дела актера после непреднамеренного убийства.

Непреднамеренное убийство украинки в Голливуде: решение суда для Алека Болдуина

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