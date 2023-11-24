Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Прокуратура требует реально арестовать Остапа Ступку на три года из-за "пьяного" ДТП в Киеве

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
569
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Прокуратура требует реально арестовать Остапа Ступку на три года из-за "пьяного" ДТП в Киеве

Остап Ступка / Фото: Facebook Остапа Ступки

Киевская городская прокуратура не удовлетворена приговором суда.

Киевская городская прокуратура намерена обжаловать решение Голосеевского райсуда Киева, постановившего ограничить актеру Остапу Ступке свободу сроком на три года.

Прокуратура готовит апелляцию и потребует реально арестовать актера на три года. Об этом рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец:

"Прокурор в дебатах просил три года реального лишения свободы. Суд применил 69 статью УКУ и приговорил к трем годам ограничения свободы. Следовательно, прокурор планирует обжаловать это решение, готовит апелляционную жалобу. Будем обжаловать", – сказала Максимец, пишет hromadske.

Остап Ступка в зале суда / © suspilne.media
Остап Ступка в зале суда / Фото: suspilne.media

Она также объяснила, что ограничение свободы, которое постановил суд, не означает ее лишения. Такое решение говорит о том, что Ступка в течение трех лет будет обязан появляться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / © t.me/kyiv_pro_office
Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

Представитель прокуратуры подчеркнула, что теперь нужно ждать решения апелляционного суда, который вынесет окончательный приговор Остапу Ступке. Пока приговор не вступит в силу, Ступка будет находиться под ночным домашним арестом с 00:00 до 05:00.

Как известно, 4 апреля в центре Киева в Голосеевском районе Остап Ступка в пьяном состоянии устроил ДТП. Будучи пьяным за рулем, актер на своем внедорожнике въехал в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. С многочисленными травмами разной тяжести водителя второго автомобиля экстренно госпитализировали.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
569
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация