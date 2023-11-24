Прокуратура требует реально арестовать Остапа Ступку на три года из-за "пьяного" ДТП в Киеве

Киевская городская прокуратура намерена обжаловать решение Голосеевского райсуда Киева, постановившего ограничить актеру Остапу Ступке свободу сроком на три года.

Прокуратура готовит апелляцию и потребует реально арестовать актера на три года. Об этом рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец:

"Прокурор в дебатах просил три года реального лишения свободы. Суд применил 69 статью УКУ и приговорил к трем годам ограничения свободы. Следовательно, прокурор планирует обжаловать это решение, готовит апелляционную жалобу. Будем обжаловать", – сказала Максимец, пишет hromadske.

Остап Ступка в зале суда / Фото: suspilne.media

Она также объяснила, что ограничение свободы, которое постановил суд, не означает ее лишения. Такое решение говорит о том, что Ступка в течение трех лет будет обязан появляться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

Представитель прокуратуры подчеркнула, что теперь нужно ждать решения апелляционного суда, который вынесет окончательный приговор Остапу Ступке. Пока приговор не вступит в силу, Ступка будет находиться под ночным домашним арестом с 00:00 до 05:00.

Как известно, 4 апреля в центре Киева в Голосеевском районе Остап Ступка в пьяном состоянии устроил ДТП. Будучи пьяным за рулем, актер на своем внедорожнике въехал в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. С многочисленными травмами разной тяжести водителя второго автомобиля экстренно госпитализировали.

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