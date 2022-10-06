Прокурор о мировом соглашении Болдуина с мужем Хатчинс: это не повлияет на ход уголовного дела

Мировое соглашение, которое между собой заключили голливудский актер Алек Болдуин и супруг погибшей оператора-украинки Галины Хатчинс, не повлияет на ход уголовного дела.

Как объяснили в прокуратуре, Болдуину все еще угрожает уголовная ответственность.

"Предлагаемое урегулирование иска Мэтью Хатчинса против продюсеров фильма "Ржавчина", в том числе Алека Болдуина, по делу о неправомерной смерти Галины Хатчинс не повлияет на текущее расследование окружного прокурора Мэри Кармак-Олтвис или ее окончательное решение о возбуждении уголовного дела и выдвижения обвинений" – говорится в заявлении прокуратуры, пишет New York Post.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

Отмечается, что супруг убитой Хатчинс и Болдуин урегулировали гражданский иск. Уголовные иски касаются только фактов. Прокурор может предъявить обвинения против Алека Болдуина, если факты и доказательства будут свидетельствовать о преступлении.

Напомним, 21 октября прошлого года голливудский актер Алек Болдвин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Со своей стороны Болдуин заявил, что он направил пистолет на Хатчинс по указанию, но оружие выстрелило без нажатия на курок.

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