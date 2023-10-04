Пропавшего Константина Меладзе застали в Европе за пагубной привычкой: как выглядит продюсер

С начала полномасштабной войны композитор никак не выразил свою позицию.

Продюсер и муж Веры Брежневой Константин Меладзе впервые с начала полномасштабной войны, о которой молчит, отыскался в Европе.

Папарацци застали композитора во время отдыха на одном из курортов Швейцарии. На снимке, который распространяют российские Telegram-каналамы, продюсер изображен на террасе на фоне швейцарских Альп, смотрит вдаль и курит.

Рядом с ним не увидели его жены, певицы Веры Брежневой.

Константин Меладзе отыскался в Швейцарии / Фото: t.me/babkalavka

Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения Константин Меладзе не высказал свою позицию, выбрав отмалчиваться. Между тем Брежнева прекратила любое сотрудничество с Россией, активно поддерживает Украину, пишет песни на украинском и даже сменила псевдоним на просто VERA.

Поговаривали, что из-за разного отношения к войне Меладзе и Брежнева развелись. Но сами звездные супруги эти слухи не комментируют, и изредка вспоминают друг друга в соцсетях.

Также ходили слухи, что Меладзе тоже закрыл свой бизнес в РФ, хотя с начала войны еще некоторое время работал в стране-террористке, и пока жена ездит в Украину и строит здесь карьеру, композитор отсиживается на своей вилле в Италии.

Напомним, ранее РосСМП распространяли слухи, что Константин Меладзе якобы после "развода" с Верой Брежневой закрутил роман с молодой певицей, продюсирует ее и даже записал с ней общую песню.

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